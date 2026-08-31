Beşiktaş'a bu Italiano'yu kim önerdiyse helal olsun

Beşiktaş’a bu Italiano’yu kim önerdiyse helal olsun.

Siyah-beyazlılar yıllardır kulübede büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Onca teknik direktör geldi, gitti. Kimi kadroyu değiştirdi, kimi oyunu değiştirmeye çalıştı ama hiçbiri Beşiktaş’a saat gibi işleyen bir futbol düzeni bırakamadı.

Italiano geldi.

Kısa sürede sadece bir takım yaratmadı; o takıma bir karakter aşıladı.

O karakterin özeti çok basit: Rakip kim olursa olsun kazanmak. Topu yana değil, kaleye doğru oynamak. Bir gol bulunca üzerine yatmak değil, ikincisini aramak.

İşte bu geceki Çorum FK maçı bunun küçük ama güzel bir örneğiydi.

Beşiktaş eksiklerine, hatalarına rağmen sürekli pozitif futbol üreten, sürekli rakip kaleyi düşünen bir takım görünümündeydi.

Savunma önde… Orta alanda sıkı pres… Kanatlardan süratli hücumlar… Ve ceza alanına öldürücü toplar.

Zaten elinizde Trossard, Cerny, Orkun gibi dinamolar ve Vlahovic gibi kalite kokan bir kramponlar varsa, vay rakibin haline.

Beşiktaş daha ilk dakikadan topu rakip sahaya yıktı, sonra işi ustalarının ayaklarına bıraktı.

Önce Cerny…

Ardından penaltıdan Vlahovic…

Sonra yine Vlahovic…

Bir daha Vlahovic…

İlhan ve Murillo..

6-2. Tarihi bir skor.

İki de direkten dönen top.

Skor güzel, futbol daha güzel.

Ama Vlahovic'e ayrı bir paragraf açmak gerekiyor.

Sırp yıldız, Italiano ile Fiorentina’da yaşadığı hat-trick sevincini bu kez Beşiktaş formasıyla tekrarladı.

Vlahovic’in soyadı tarihsel olarak “Vlah soyundan gelen” anlamına geliyor.

Ama bu gece Çorum FK için sözlüğün karşılığı biraz başkaydı.

Golün oğlu, belanın ta kendisi.

Ceza sahasında öyle santrforlar vardır ki topu bekler. Bazıları ise golü bekler.

Vlahovic ikisini de beklemiyor.

Gol onu buluyor.

Beşiktaş uzun süredir aradığı golcüyü buldu diyebiliriz.

Ve 6-2’lik bu skor aslında tabelaya yazılmış bir oyun anlayışının imzasıydı.

Beşiktaş’ın yıllardır aradığı şey belki de yıldızdan, transferden, isimden önce buydu.

Ne oynadığını bilen bir takım.

Çünkü futbolda iyi takım bazen kaybeder, bazen kötü oynar.

Ama karakterli takım ne yapacağını unutmaz.

Italiano’nun Beşiktaş’a kısa sürede kazandırdığı en önemli şey de galiba bu:

Beşiktaş artık sahaya yalnız kazanmak için değil, nasıl kazanacağını bilerek çıkıyor.