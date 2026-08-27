Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kahramanı ortaya çıktı: 18 yıllık görünmez asisti yaptı

Fenerbahçe'nin Avrupa’da bazı geceleri vardır; sabah olduğunda skor unutulur ama o gecenin bıraktığı duygu yıllarca kulübün duvarlarında dolaşır.

Lyon gecesi de onlardan biri oldu.

Tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi kapısından içeri giren Fenerbahçe’nin bu başarısı, elbette sahada ter döken futbolcularındır.

Elbette İsmail Kartal’ın ve ekibinin emeğidir.

Bunları tartışmak, futbolun hakkını yemektir.

Ama futbol sadece doksan dakika değildir. Bazen bir zafer, aylar önce bir başkanın masasının üzerinde başlar.

Bu hikayede o masanın arkasında Aziz Yıldırım oturuyor.

Çünkü Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığındaki en belirgin özelliği, hedefi tarif etmekten çok hedefe kilitlenmesidir.

Sezon sonunda gönderilmesi bile konuşulan Ederson için daha ilk günlerde tavrını koydu:

“Kalacak.”

Sonra bununla yetinmedi, Brezilyalı kaleciyle özel olarak görüştü.

Çünkü Şampiyonlar Ligi Kupası kaldırmış bir kaleciyi kaybetmek kolaydı.

Zor olan, onu yeniden kazanmaktı.

Fenerbahçe Ederson’u kazandı.

Bugün sarı-lacivertlilerin oyunu çoğu zaman onun ayaklarında başlıyor. Savunma sıkışınca top ona bırakılıyor; Ederson bazen 50-60 metrelik tek pasla takımını savunmadan hücuma taşıyor.

Zaten onu sıradan bir kaleciden ayıran özelliklerden biri de bu.

Aziz Yıldırım’ın ikinci hamlesi ise transferdi.

“Transferler Avrupa maçlarına yetişecek” dedi.

Çünkü Fenerbahçe geçmişte transfer dönemlerinde bazen öylesine ağır davranırdı ki, Avrupa kupaları kapıya gelir, futbolcu hala havaalanına inmezdi.

Transferde kablumbağa hızıyla yürüyen Fenerbahçe’nin yerine bu kez soyadına yakışır biçimde hareket eden bir başkan vardı.

Yıldırım hızı.

Göreve gelir gelmez Greenwood, Ake, Vedat Muriqi ve Lukaku transferleri arka arkaya tamamlandı. Üstelik Avrupa maçlarına yetiştirildi.

Lukaku henüz hazır değil. Ama diğerlerinin takıma kattıkları ve skora yaptıkları etki ortada.

Ve sonunda Lyon’da o düdük çaldı.

Fenerbahçe 18 yıl sonra yeniden Avrupa’nın en büyük sahnesine çıktı.

Futbolcular kazandı.

İsmail Kartal kazandı.

Fenerbahçe kazandı.

Ama Lyon gecesinin görünmeyen asistlerinden biri başkandan geldi.

Çünkü futbolda golü atan kadar, o golü atacak takımı zamanında kurmak da önemlidir.

Aziz Yıldırım henüz gol atmadı.

Ama golü atacak takımı kurdu.