Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Sedat Kaya Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kahramanı ortaya çıktı: 18 yıllık görünmez asisti yaptı
Sedat Kaya

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kahramanı ortaya çıktı: 18 yıllık görünmez asisti yaptı

Fenerbahçe'nin Avrupa’da bazı geceleri vardır; sabah olduğunda skor unutulur ama o gecenin bıraktığı duygu yıllarca kulübün duvarlarında dolaşır.
Lyon gecesi de onlardan biri oldu.
Tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi kapısından içeri giren Fenerbahçe’nin bu başarısı, elbette sahada ter döken futbolcularındır.
Elbette İsmail Kartal’ın ve ekibinin emeğidir.
Bunları tartışmak, futbolun hakkını yemektir.
Ama futbol sadece doksan dakika değildir. Bazen bir zafer, aylar önce bir başkanın masasının üzerinde başlar.
Bu hikayede o masanın arkasında Aziz Yıldırım oturuyor.
Çünkü Yıldırım’ın Fenerbahçe başkanlığındaki en belirgin özelliği, hedefi tarif etmekten çok hedefe kilitlenmesidir.
Sezon sonunda gönderilmesi bile konuşulan Ederson için daha ilk günlerde tavrını koydu:
“Kalacak.”
Sonra bununla yetinmedi, Brezilyalı kaleciyle özel olarak görüştü.
Çünkü Şampiyonlar Ligi Kupası kaldırmış bir kaleciyi kaybetmek kolaydı.
Zor olan, onu yeniden kazanmaktı.
Fenerbahçe Ederson’u kazandı.
Bugün sarı-lacivertlilerin oyunu çoğu zaman onun ayaklarında başlıyor. Savunma sıkışınca top ona bırakılıyor; Ederson bazen 50-60 metrelik tek pasla takımını savunmadan hücuma taşıyor.
Zaten onu sıradan bir kaleciden ayıran özelliklerden biri de bu.
Aziz Yıldırım’ın ikinci hamlesi ise transferdi.
“Transferler Avrupa maçlarına yetişecek” dedi.
Çünkü Fenerbahçe geçmişte transfer dönemlerinde bazen öylesine ağır davranırdı ki, Avrupa kupaları kapıya gelir, futbolcu hala havaalanına inmezdi.
Transferde kablumbağa hızıyla yürüyen Fenerbahçe’nin yerine bu kez soyadına yakışır biçimde hareket eden bir başkan vardı.
Yıldırım hızı.
Göreve gelir gelmez Greenwood, Ake, Vedat Muriqi ve Lukaku transferleri arka arkaya tamamlandı. Üstelik Avrupa maçlarına yetiştirildi.
Lukaku henüz hazır değil. Ama diğerlerinin takıma kattıkları ve skora yaptıkları etki ortada.
Ve sonunda Lyon’da o düdük çaldı.
Fenerbahçe 18 yıl sonra yeniden Avrupa’nın en büyük sahnesine çıktı.
Futbolcular kazandı.
İsmail Kartal kazandı.
Fenerbahçe kazandı.
Ama Lyon gecesinin görünmeyen asistlerinden biri başkandan geldi.
Çünkü futbolda golü atan kadar, o golü atacak takımı zamanında kurmak da önemlidir.
Aziz Yıldırım henüz gol atmadı.
Ama golü atacak takımı kurdu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
Yazarlar
Diğer Yazıları
Beşiktaş'ın kaderinde bu gece yenilmek vardı

Alanya gecesi futbol oynamak için değil, insanın gölgesine sığınması için yaratılmış gibiydi.Akdeniz’den yükselen yüzde 75’lik nem, sahanın üzerine görünmez bir battaniye gibi çökmüş, formaları daha...
İsmail Kartal yanlıştan erken döndü: Asensio daha ne yapsın

İsmail Kartal yanlıştan erken döndü.Talisca’yı kadroya almayıp Asensio’yu sahaya sürdü.İspanyol yıldızı yeşil örtünün tam ortasına salmak, kağıt üzerindeki bir "yabancı sınırlaması" muammasıyla...
Skora bakıp aldanmamak gerek: Galatasaray hala ritmini yakalayamadı

Tabelada 4-0’ı gören, sahada sert bir fırtına estiğini sanır.Oysa fırtına yoktu.Hatta kuvvetli bir rüzgar bile...Galatasaray, Erzurumspor’u ne sahasına hapsetti ne de nefes aldırmayan bir futbol...
Galatasaray transferi resmen açıkladı gerçekler ortaya çıktı

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Aleksey Batrakov'u resmen açıkladı. 21 yaşındaki Rus yıldız bugün İstanbul'da.Peki Galatasaray'ın milyonlarca euro ödemeye hazırlandığı Batrakov kim?Sadece...
Fenerbahçe'nin asıl sorunu nerede?

Futbol bazen rakamlara sığar, bazen rakamların arasından kaçar.Fenerbahçe ile Lyon'un 1-1 biten maçının rakamlarına bakarsanız, birbirinin gölgesi iki takım görürsünüz.Topla oynama yüzde 52'ye...
Beşiktaş'a 'İtalyan işi' galibiyet: Yıllar sonra düğümün ucu bulundu

“İtalyan İşi” denildiğinde akla çoğu zaman sinemadaki The Italian Job gelir; planlı bir soygunu, ince hesaplanmış bir vurgunu, büyük bir operasyonu çağrıştırır.Ama bizim sözünü edeceğimiz “İtalyan...
İsmail Kartal yanlış hesap yaptı: Fenerbahçe'nin sahadaki nefesi kısaldı

Öncelikle şunun altını kalınca çizelim.Fenerbahçe ile Gençlerbirliği’nin kadrolarını aynı terazinin iki kefesine koymak, terazinin kendisine haksızlık olur.Arada sadece kalite farkı değil, neredeyse...
Galatasaray yatsın kalksın Osimhen'e dua etsin: İlk alarm çaldı duydunuz mu?

Sezonun ilk maçları zordur.Ayaklar henüz yazdan dönmemiştir. Top bazen futbolcuya yabancı, futbolcu bazen formasına uzaktır. Pasın boyu şaşar, nefes erken tükenir, oyun bir türlü yerini...
Çerçeve yasa ve Tantalos'un cezası

Mitolojinin en ağır cezalarından biri Tantalos’a verilmişti.Tantalos, susuzluğunu gidermek için suya eğildiğinde sular çekiliyor, açlığını gidermek için başının üzerindeki meyvelere uzandığında...
Eyvah! Eyyam-ı Bahur geliyor: Gözleri alev saçan, yakıp kavuran Sirius doğuyor

Yılın öyle günleri vardır ki; zaman sanki kendi ekseninde durur, gökyüzü mavi bir kadife değil, erimiş bir tunç kubbe gibi yeryüzünün üzerine çöker. Rüzgar soluğunu keser, gölgeler bile dikey bir...
Futbolda vicdanla sermayenin savaşı

Bir zamanlar Dünya Kupası denildiğinde akla Pele gelirdi, Maradona gelirdi, Zidane gelirdi... Mahalle aralarında taşlardan kale yapıp top koşturan çocukların kurduğu o kocaman hayaller...
Gerçeğin bedeli: Bir haber, bir gazeteci ve değişmeyen zihniyet

​BirGün muhabiri Ebru Çelik, yılın haberine imza attı.​CHP’nin rozet takma törenine para karşılığı figüran taşındığını belgesiyle, fotoğrafıyla, her türlü şüpheyi bertaraf edecek bir titizlikle...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro