Ortağı önemli birisi… Fon vurguncusu Tezmen’in Nijerya’da ne işi var?

Fon vurgununun baş aktörü Tera’nın patronu Emre Tezmen’in sahibi olduğu şirketlerin arasında, çok da fazla göze batmayan bir tanesi var:

Savana Dış Ticaret Danışmanlık AŞ.

Nijerya ile ticaret yapmak amacıyla 2019 yılında kuruldu. Doğal olarak ortağı da Nijeryalı. Adı, Hakeem Shagaya.

Fakat kurulması dışında, faaliyetlerine dair açık kaynaklarda hiçbir bilgi görünmüyor. Ne sermaye artışı olmuş ne de yaptığı ticarete ilişkin bir kayıt. 2019’da öylece donmuş sanki.

YARISI NİJERYA’LI ORTAĞIN

Fon soruşturmasını yürüten savcılığın ilk hafta yayınladığı el koyma kararındaki listede yazılı. Yani yarı hissesi şu an devlette.

Kalan hisselerin sahibi ise Hakeem Shagaya. Kuruluş kaydında yazılı olan adresi tam olarak şurası:

Binayı araştırınca aynı adreste kurulmuş olan ve Tezmen’in yüzde 51 hissesine sahip olduğu bir başka şirketi daha görüyoruz. Bu şirket bugüne kadar bilinmiyordu.

Onun adı da Para Haraket Nig. LTD.

Adını Türkçe’ye çevirmedim veya tashih yapmadım. Nijerya’nın resmi ticaret sicil kaydında tam olarak böyle yazılı:

Tezmen’in hem buradaki hem de Nijerya’daki iki şirketi halen aktif durumda. Ama Türkiye’deki Savana gibi Nijerya’daki Para Haraket’in de faaliyetine dair ize rastlanmıyor.

Finansal alanda böylesine büyümüş, gayrimenkulden savunma sanayisine kadar farklı alanlarda şirketler satın almış Tera’nın sahibinin bu iki şirketinin, sicil gazetelerindeki adları dışında tek bir habere konu olmaması ilginç.

Tezmen’in el konulan özel jeti TC-TRA’nın uçuş kayıtları incelenince ticari ilişkisi ve şirketleri olan İsviçre, Almanya, Norveç ve Finlandiya’ya uçuşlar olduğu görülürken, Akdeniz’den aşağısına inmemiş bile.

En azından açık kaynaklarda bir bilgi bulamadım ben.

Tabi insan bu ‘gizem’ karşısında daha da meraklanıyor. Niye kuruldular? Türkiye’deki finans şirketleri ile aralarında bir para trafiği var mı?

Belki savcılar araştırırsa biz de öğreniriz.

AYNI ADRESTEN 2. ŞİRKET ÇIKTI

Tezmen’in Nijerya’daki bilinmeyen şirketine bakarken bir sürprizle daha karşılaşıyoruz.

Birebir aynı adreste kurulmuş olan bir üçüncü de faaliyette: Karmod Nigeria LTD.

Yani Tezmen’in Türkiye’deki şirketinin Nijeryalı ortağının verdiği adreste biri Tezmen’e, diğeri başka birisine ait iki şirket yer alıyor.

Karmod Nigeria’nın Tezmen ile resmi bir ilgisi bulunmuyor. Lakin Tezmen’in Savana Dış Ticaret’te ortağı olan Shagaya, bu şirketin yönetim kurulu başkanı. Hakkında yayımlanan haberlere göre, iktisadi ve siyasi ilişkileri güçlü birisi olduğu anlaşılıyor.

Tezmen vesilesiyle madem buralara kadar geldik, o halde Karmod’a da şöyle bir göz atalım…

Bu şirket Türkiye’nin en büyük prefabrik yapı üreticilerinden olan Karmod Prefabrik’in bir iştiraki.

1994 yılında küçük prefabrik evler üreterek ticari hayatına başlayan Karmod, bugün pek çok ülkeye ihracat yapan, kamudan oldukça büyük işler alan bir firma. Güvenlik kulübeleri başta olmak üzere askeri üsler, tesisleri, fabrikalar üretmesiyle beraber son yıllarda savunma sanayisinden de hatırı sayılır yer edindi. Sudan ve Güney Afrika’da iştirakleri bulunuyor. Ayrıca İngiltere, Almanya ve ABD’de ofisler açtı. Bunların hepsini 10 yılda başardı.

ALBÜMÜ GÖZ KAMAŞTIRICI

Karmod’un sahipleri Mesut ve Mehmet Çankaya kardeşler. İkisi de Pendik İmam Hatip mezunu. Aile aslen Nevşehir’li. Şu sıralar en kudretli isimlerden birisi görülen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile hemşeriler.

Ticarette oldukça başarılı olan Çankaya kardeşlerin siyasi ilişkileri de etkili düzeyde.

Instagram hesabında neredeyse olmayan bakan, vekil, bürokrat yok gibi:

Çankaya kardeşlerin fabrikalarının bulunduğu Tuzla’da özel bir ağırlığı var. Haliyle Tuzla’nın eski AKP’li belediye başkanı Şadi Yazıcı’ya da yakınlar.

Nitekim Şadi Yazıcı’nın başkanlığı döneminde kurduğu, başkanken çok sayıda gayrimenkulü ‘hibe’ etmesinden dolayı tartışma yaratmış Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı’nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş gibi isimlerle beraber mütevelli heyetindeler.

Yüzbinlerce kişinin hayatını alt üst eden, Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birinin mimarı Tezmen’in şirket ağını takip edelim derken nerelere geldik…

Neyse; en azından AKP döneminde sıkı ilişkilerin kurulduğu sahra altı Afrika’daki başarılı bir Türk şirketini daha yakından tanımış olduk.

Konumuza dönersek, tüm işaretler Tera’nın sadece borsada faaliyet gösteren bir finans şirketi olmadığını, aynı zamanda siyasi-bürokratik-ticari bir ilişki ağı olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla bu büyük vurgunu anlayabilmek Tera etrafına kurulu habitata da bakmayı gerektiriyor…