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Fikret Bila

Hedefte İBB var

YÖN/FİKRET BİLÂ

İktidar, 1,5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bugüne kadar CHP’li belediyelere operasyonları sürdürdü.

Son olarak CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’li İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve 3 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasından sonra Belediye Başkan Vekilliği’ne Murat Güneş seçilmişti.

İktidar, Ataşehir Belediye Meclisi’inde AK Parti ve MHP’nin üye çoğunluğuna ulaşmasına çalışıyor. 6 CHP’li üyenin AK Parti’ye geçmesiyle çoğunluk da cumhur İttifakı’na geçmiş oldu.

Tutuklamalar ve transferlerle İstanbul'da 10 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti.

AK Parti’ye geçen İstanbul ilçe belediyelerine bakalım.

Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandı.

Şişli Belediyesi’ne kayyım atandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, belediye meclisi seçimiyle AK Parti’ye geçti.

Bayrampaşa Belediyesi, tekrarlanan tartışmalı belediye meclisi seçimiyle AK Parti’ye geçti.

Beykoz Belediyesi’nde Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı.



Tuzla Belediyesi’nde Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl AK Parti'ye geçti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez AK Parti'ye katıldı.

Şile Belediyesi Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye geçti.

Üsküdar Belediyesi, tekrarlanan tartışmalı belediye meclisi seçimiyle AK Parti’ye geçti.

Adalar Belediyesi, seçim öncesi tutuklanan meclis üyeleri ve tehdit edildiği iddia edilen CHP'li belediye meclis üyesinin AK Parti adayına oy vermesiyle AK Parti’ye geçti.

Böylece AK Parti seçimde kazanamadığı, operasyon yapılan İstanbul ilçe belediyelerini masa başında almış oldu.

Şimdi hedefte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu anlaşılıyor.

Eğer Ekrem İmamoğlu hakkında “ahmak” davasında verilen 2 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanırsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği seçimi yeniden yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçimden sonra üye dağlımı şöyleydi:



CHP 186, AK Parti 122, MHP 6 ve BBP 2.

Yapılan operasyonlar sonrasında CHP’nin üye sayısı 154’e düşerken, Cumhur İttifakı üye sayısı 142’ye yükseldi.

CHP'den 8 üye daha AK Parti'ye geçerse, belediye başkan vekilliği AK Parti’ye geçecek.

Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini üç kez kaybeden AK Parti İstanbul’u da operasyonlar ve transferlerle almış olacak.

Bu gelişmeler seçmen iradesini yok saymaktır.

Kazanamadığı belediye başkanlıklarını operasyonlarla AK Parti’ye geçiren iktidarın yapılacak ilk yerel seçimi kaybedeceğini tahmin etmek zor değil.

Türk seçmeni iradesinin yok sayılmasının cezasını hep sandıkta kesmiştir.

Bu kez de öyle olacaktır.

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