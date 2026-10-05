Erdoğan’ın istediği Türkiye

Üç haftadır fon skandalıyla yatıp kalkıyoruz. Gözümüz başka dünya görmüyor.

Normal çünkü; Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri…

Parasal boyutunun dışında ahlaki çöküntüyü göstermesi amacından önemli…

AK Gençlik’ten yetişen gençlerin üç beş kuruş birikimi olanların bile cebine el alması önemli…

AKP’nin dindar/kindar nesil yetiştirmek için yola çıkardığı kervanın fona çarpılıp darmadağın olması önemli…

İşin içinde Ak gençliğin/bürokratların/ siyasetçilerin olması önemli…

Vurgunun baş rolünde AKP’nin üst düzey yöneticilerinin olması önemli…

Vurgunda en büyük paylardan birini kapan eski Bakan, AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın ifadeye bile çağrılmaması önemli…

Yargının bazı kişilere dokunamaması önemli (AKP Genel Başkan Yazıcı’nın oğlu ve ortaklarının mal varlığına tedbir konuldu, iki saat içinde kaldırıldı)

Görevini yapmayan büyük soyguna göz yuman bürokratlara el sürülmemesi önemli…

Hazineden veya başka bir yerden mağdur olan küçük yatırımcıya paralar ödenerek krizin gündemden düşürülme çabası önemli…

Önemli önemli önemli…

Ama daha da önemli bir şey daha var; üzerinde konuşmadığımız, konuşamaya zemin/vakit bulamadığımız mesele…

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis’in açılışında yaptığı konuşmada nasıl bir siyaseti Türkiye’ye hakim kılacakların açıkladı…

Kafalarındaki yeni siyaset modelinin Anayasa’sını ilan etti…

Muhalefet liderleri konuşmayı iyi dinlemedi mi, üzerinde durma gereği görmediler mi, önemsemediler mi bilmiyorum…

Ben önemsedim. Önemli dediğim meselelerin zirvasına Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı koyarım…

Yorum yapmadan önce, fikrimi söylemeden önce Erdoğan konuşmasından altını çizdiğim birkaç cümleyi aktarmak isterim…

Dedi ki; Siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir…

Dedi ki; Mutabakat içinde rekabeti esas olan yeni siyaseti Türkiye’ye hakim kılacağız…

Bu sözün anlamı şu… Benim çizdiğim çerçeve içinde, benim tayin ettiğim sınırlar içinde siyaset yapabilirsiniz. Benim koyduğum kurallar içinde rekabet edebiliriz… Çıkarsanız kırmız kart!..

Hoş geldin Azerbaycan siyaseti…