Hacıosmanoğlu kararını verdi resti çekti: Böyle rezalet görmedim! "Çıyan akrep böcek kim!"

Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun... Yaşanan bu olaylardan sonra koltuğunda kimse kalmazdı, kalamazdı.

Ama koltuğundan kalkmamakta direnen İbrahim Hacıosmanoğlu bir de resti çekti! Hem de gider yapa yapa!

Bu MHK Başkanı'nı kim seçti?

Bu milli takımın hocasının sözleşmesini hem de yüklü zam yaparak kim uzattı? Dünya Şampiyonu takımın hocasından daha fazla maaşı kim verdi?

Bu ülkede futbolu kim bu hale getirdi?

Hemen hemen tüm kulüplerin şikayetine rağmen, hele de başta Ali Koç olmak üzere bazı kulüp yöneticilerinin söylemelerine rağmen MHK Başkanı'nın ve kurullarının arkasında kim durdu?

Adres hep aynı yere çıkıyor değil mi?

İbrahim Hacıosmanoğlu!

Unutmuş olamazsınız! Ama yine de hatırlatacağım. A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda en erken elenen takım olmasından sonra saçma sapan kararları ve inadıyla istifaya çağrılan Montella'ya karşı da herkese gider yapmıştı. Fatih Terim'in sözlerini eyip bükerek az laf etmemişti!

Oysa... Sen kim, Fatih Terim kim!

Şimdi de en iyi bildiği şeyi yapıyor!

Hürriyet'ten gazeteci dostum İsmail Er'e demiş ki;

- Hakemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmayı yakından takip ediyoruz. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

- Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu sektörden ekmek yiyen on binlerce insanımız bulunmaktadır. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak, birileri gibi televizyon televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkâm keserek ‘şöyle yapın, böyle yapın’ diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız.

- Yaşanan bu hadise, tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF’nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte, önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek; ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur.

- Buradan açıkça sesleniyorum: Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın! Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacıosmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri, tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş, bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur.

- Tüm bunların ışığında, yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların, sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.

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Evet, doğru! Futbol camiasına yeni girmedi! Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'ndan biliyoruz. Hakemleri saatlerce stadyumun soyunma odasında kilitli tuttuğunu kim unutabilir ki?

Açıklamasına bakarsan herkes suçlu, bir o doğru!

Demek ki MHK Başkanı ikide bir her derbiye Hacıosmanoğlu'nun hemşehrisi Yasin Kol'u kendi kendine atamış!

Demek ki bunca yazışmalar, konuşmalar, suçlamalar, şikayetlerden hiç haberi olmamış!

Diyelim ki olmadı! Bu bile yanlış değil mi? Sen niye oturuyorsun o zaman o TFF'nin başında demezler mi?

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Güvensizlik o kadar ayyuka çıkmış ki; MHK'nin yeni başkanlığı için adı geçen isimler bile reddediyor anında.

Bünyamin Gezer'e teklif gitmiş, kabul etmemiş.

Fırat Aydınus'un Desidero Sports youTube kanalındaki şu sözlerine ne demeli:

“Bu federasyon gelecek, bana teklifte bulunacak. Pardon! Bu noktaya dahi gelemez! Velev ki o cesareti buldular, ben bu federasyona evet dersem kendi kişiliğime ihanet etmiş olurum. MHK, atamayla gelir. Oluşturacağım kurula kulüpler müdahil olacak mı? Kuliste başka, sahnede başka konuşmasınlar. Kulüpler Birliği olarak biz şunu istiyoruz deyin. 4-5 kulüp MHK’yi belirleyip sonra başka konuşmasın. Ben kurumumu kendim oluşturmak isterim. Bu düzen aynı, anahtarı versen ne olacak? Ben taşın altına elimi sokarım ama sen önce o taşın altındaki çıyanı, akrebi, böceği temizle.”

Hadi bakalım. Buyurun burdan yakın! "Çıyan, akrep, böcek kim?"

Bizim MHK Başkanlığı yapabilecek eski ve eğitimli hakemler bile güvenmiyor.

O hala ona buna gider yaparak koltuğunda tutunmaya çalışıyor!

***

Bunlar bir yana... Milli takımımızın "Altın jenerasyon" denilen kadrosunun getirildiği hali görüyorsunuz değil mi?

Üst üste yenilgiler...

Başındaki teknik adamın inadı!

Averaj takımı haline gelmemizin utancı!

O da koltuğunda oturmakta kararlı!

Sanırım 5 milyon euroyu aşan tazminatını almadan bırakmayacak!

"Böyle rezalet görmedim" dedim ama "Rezaletler" mi demeliyim aslında!