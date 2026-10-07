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Halk TV Yazarlar Bahadır Özgür İstanbul-Londra-İsviçre hattı! BinBin hissesinde baş döndürücü trafik
Bahadır Özgür

İstanbul-Londra-İsviçre hattı! BinBin hissesinde baş döndürücü trafik

Fon tezgahının ana kolonlarını 4 portföy şirketi oluşturuyor: Tera, Pusula, Hedef ve Bulls.

Her şey bu grupların yarattığı evrende cereyan etti. Aynı hisselerde yoğunlaştılar, beraber manipüle ettiler. O hisselerin portföylerinde bulunduğu fonlar iç içe geçti. Siyasi ve bürokratik ilişkiler de bir yumak gibi birbirine dolandı.

Ve sonuçta milyarlarca liralık besin zinciri içinde finansal bir simbiyoz oluştu.

Tahtacısından çantacısına, borsa manipülatöründen vurguncu siyasetçisine ve bürokratına, hatta organize suç örgütlerine kadar kimse kimseden bağımsız hareket etmedi.

Gelin bu soyut manzarayı, bombanın piminin çekildiği 11 Eylül günü, İstanbul-Londra-İsviçre arasında gerçekleşen baş döndürücü bir hisse trafiği üzerinden somutlamaya çalışalım.

Önce olayın baş aktörlerini tanıyalım…

HEPSİ İÇ İÇE

İlki; Emre Tezmen ve Londra’daki şirketi Gildencrest Capital.

İkincisi; İlk kez Ünsal Ban-Zehra Taşkesenlioğlu skandalında tanıdığımız ve Bulls Yatırım’ın büyük ortaklarından Kemal Akkaya’nın elinin değdiği her hissede beliren İsviçre’deki off shore şirketi Century City Securities.

Üçüncüsü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan’ın da ortağı olduğu Bin Ulaşım Teknolojileri (BinBin).

İstanbul-Londra-İsviçre hattı! BinBin hissesinde baş döndürücü trafik - Resim : 1
Kemal Akkaya ve Emre Tezmen… Fotoğraf kolajdır

Şimdi üçü arasındaki simbiyotik ilişkiyi özetleyelim…

Tezmen’in şirketi Tera Yatırım Teknolojileri, Üsame Erdoğan’ın şirketinin bir iştiraki olan Meta Mobilite’nin yüzde 20’sine ortak. Ayrıca Tezmen’in, Londra’daki şirketi Gildencrest Capital de geçen yıl BinBin’in yüzde 5’ini almıştı.

Kemal Akkaya ise BinBin’in bağlı bulunduğu 1000 Yatırımlar Holding’in yüzde 8.9 ortağı olan ve adı hep manipülasyonla anılan Enver Çevik’in şirketi Lydia Holding’in yöneticisi. Ayrıca Akkaya’nın ilişkide olduğu ileri sürülen İsviçre’deki off shore şirketi Century City Securities de BinBin’de yüzde 4.78 hisseye sahip.

Kimin eli kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, az çok anlaşılmıştır.

Gelelim finansal kıyamet koparken üçlü arasında neler yaşandığına…

11 EYLÜL’DEKİ TUHAFLIK

11 Eylül 2026 günü İsviçre’deki Century City Securities, BinBin’deki payını yüzde 4.58’den, yüzde 5.82’ye çıkardı.

Aynı anda Londra’daki Gildencrest Capital de payını yüzde 4.2’den yüzde 3’e düşürdü.

Belli ki Londra satmış, İsviçre almış.

Yine aynı gün, bu sefer BinBin’in ortağı olan Lydia Holding’e bağlı Lydia Yeşil Enerji’de benzer bir alışveriş gerçekleşti.

Londra’daki Gildencrest Capital’in payı yüzde 4.74’ten yüzde 3’e düşerken, eş zamanlı İsviçre’deki Century City Securities’in payı da yüzde 4.58’den yüzde 6.32’ye çıktı.

Bir kez daha Londra satmış, İsviçre almış.

Tüm alışverişte nominal değerler birbirini tutuyor.

5 gün sonra, Tera’nın patladığı 15 Eylül’de de bir ilginçlik var.

İsviçre’deki Century City Securities, Dünya Holding’deki payını yüzde 2.87’den yüzde 3.13’e çıkardı. Bir gün sonra aynı oranda satış yaptı ve payı yeniden yüzde 2.87’ye indi.

Dünya Gazetesi’nin de sahibi olan Dünya Holding’in başkanı, Century City Securities ile ilişkisi olan Akkaya.

Burada bitmiyor.

Dünya Holding, Bulls Yatırım’a bağlı. Bulls’un ortakları ise yine Akkaya ve Enver Çevik’in şirketi, BinBin’in de ortağı olan Lydia Holding.

Yani tek hisse, üç ülke ve pek çok şirket arasındaki trafiği takip etmek, bir kedinin kendi kuyruğunu yakalamaya çalışması gibi!

Herkes iç içe, herkes beraber.

Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

HESAPLAR ARASI TRANSFER

Aynı kişiler, ortağı oldukları aynı şirketin aynı hissesini, aynı gün, aynı miktarlarda, yine kendileri ile ilişkili aynı yurtdışı off shore şirketleri aracılığıyla aralarında değiştiriyorsa, herhalde bir tuhaflık vardır.

Kaba benzetmeyle, banka hesapları arasındaki para transferi gibi düşünün olayı. Burada da bir hesaptan başka hesaba bir trafik söz konusu olması muhtemel.

Hisse alıp satan o şirketlerde kimlerin hesabı olduğu ise ancak resmi makamların yurtdışı şirketlerinden bilgi almasıyla ortaya çıkabilir.

Fon Skandalı Borsa İstanbul
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