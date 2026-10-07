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Gürel Yurttaş

Ateşe düştük yaktınız bizi: Milli takımı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı

Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu. Sayın Vincenzo Montella.
Tebrikler ikinize de!
Ateşe düştük yaktınız bizi! Milli takımı bekleyen büyük tehlike ortaya çıktı!
Takım yener, yenilir! İyi mücadele eder ama kaybeder! Olabilir bu!
Ama siz insanları soğuttunuz futboldan da takımdan da.
Kaç arkadaşımdan duydum. Milli takım 1 ay maç yapmayacak diye seviniyorlar neredeyse. O hale getirdiniz insanları yani.
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü federasyon başkanı işbaşında. Ondan önceki Mehmet Büyükekşi de kötüydü. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk yani.
Döneminde Türkiye'de görülmemiş rezillikler yaşanıyor. Şu MHK olaylarını, hakem skandallarını görüyorsunuz.
Milli takım başlı başına bir felaket. Durduk yere sözleşmesini uzattığı, bize uymadığı açık açık belli olan Vincenzo Montella ile el ele milli takımı getirdikleri yer ortada.
Uzun uzun anlatmayayım. Sadede geleyim.
Milli takım en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Son 7 maçın 6'sını kaybetti.
Uluslar A Ligi'nde galibiyeti yok. Puanı da.
Grubunda son sırada yer alıyor.
Üstelik Uluslar Ligi'nde 16 takım arasında puan cetveli yapıldığında sondan birinciyiz!
Hani Montella ileri geri konuşuyor ya... "Sizi ben buralara getirdim" gibisinden.
Doğru aslında. Bizi o getirdi buraya. O ve inadı!
Çünkü milli takım 38 yıldır böyle yapmamıştı. 38 yıl sonra ilk kez üst üste 4 maçı da kaybetti.
Dediğim gibi... Yenersin, yenilirsin!
Ama böyle plansız, programsız, isteksiz, insanlara bıkkınlık veren bir oyunu hiç oynamamıştı.
Meşhur "Şerefli yenilgiler" döneminde bile ekranların başına bir umutla geçerdik biz. Bilirdik ki futbolcularımız canlarını dişlerine takacaklar, ellerinden geleni yapacaklar.
Şimdi "Acaba kaç kaç yenileceğiz" diye bakıyoruz. Umutsuz vaka haline geldik yani.
Yaktın bizi Montella! Ateşe düştük!
Bir de bizi bekleyen tehlike var.
İlt 4 maçımızı kaybettik.
Grupta kaldı 2 maçımız.
Belçika ile Türkiye'de, Fransa ile deplasmanda.
Grubu 3. sırada tamamlarsak bir umudumuz olacak. A Ligi'nde kalmak için play off oynayacağız.
Son sırada kapatırsak ise elveda A Ligi!
Ne diyorsunuz!
Sizce umut var mı?

Milli Takım Montella İbrahim Hacıosmanoğlu
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