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Yapılması gerekenler

YÖN/FİKRET BİLÂ

Fon şirketlerinin borsada yaptıkları vurgun gündemdeki yerini koruyor.

Hisse senedi değeri oyunlarıyla yapılan bu vurgundan 455 bin vatandaşımız mağdur oldu, paraları uçtu.

Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde bu vurgundan zarar görenlerin sayısı 2 milyonu buluyor.

Vurgunun boyutlarının milyarlarca lirayı bulduğu ifade ediliyor.

Fon vurgunu bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmalı.

Sorumluları ortaya çıkarılmalı.

Bu konuda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın somut önerileri oldu.

Yıllarca ekonomiden sorumlu bakanlık görevini yürüten Babacan’ın önerileri şöyle:

“Kriz masası ve acil görev gücü kurulmalı.

Ucu kime dokunursa dokunsun geçmişe yönelik bağımsız yargı denetimi başlatılmalı.

Paraların iadesi ve mağduriyetlerin çözümü için TMSF yetkileri kullanılmalı.

Borsa İstanbul ve DDK arasındaki çıkar çatışmaları sonlandırılmalı, bağımsız denetim sağlanmalı.”

İktidar, Babacan’ın bu önerilerini gereği gibi uygularsa fon vurgununun tüm yönleri açığa çıkartılabilir.

Bu araştırma, denetim ve soruşturma sürecinde kimse korunmamalıdır.

Siyasi kaygıyla hareket edilmemelidir.

Borsa İstanbul yönetimi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) her yönüyle incelenmelidir.

Borsada bir hissesinin aniden çok hızlı yükselişi Borsa İstanbul yetkililerinin dikkatini çekmiş olmalıydı.

Borsa yönetimi bu ani yükselişi fark etmedi mi yoksa fark etmesine karşın incelemeye almadı mı?

Keza borsada hisse senetlerinin değerlerini denetlemekle görev SPK yetkilileri bu ani hisse yükselişini incelemediler mi?

Keza dönemin Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, bu konuyu ilgili kurumlara yazıyla bildirdiği halde neden harekete geçilmedi?

Harekete geçmek bir yana Ramazan Başak neden gözaltına alındı?

Bu soruların yanıtları henüz verilmedi.

Ancak mutlaka verilmeli.

İktidar 2 milyona yakın vatandaşımızı mağdur eden bu borsa vurgunu sorumlularını mutlaka bulmalı ve yargıya teslim etmelidir.

Bu vurgundan zarar gören vatandaşlarımızın zararı da bu vurgunu yapan kişilerin vurgun paralarından ve malvarlıklarından karşılanmalıdır.

Vatandaşlarımızın zararı Hazine kaynaklarından karşılanmamalıdır.

Zararın Hazine’den karşılanması vergi mükelleflerine haksızlık olur.

Zararı vurgunu kimler yaptıysa onlar karşılamalıdır.

Zararı karşılamaları da işledikleri suçu ortadan kaldırmaz, mutlaka yargılanmaları gerekir.

Fon Skandalı Hazine Borsa
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