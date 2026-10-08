Özümüzdeki Cevher: İyilik

Anadolu irfanında iyilik, Vahdet-i Vücut felsefesine göre Hakk’ın insanın özüne nakşettiği aslı ve lekesiz varoluş cevheridir. Kişi, benlik, kibir ve ikilik perdelerinden arınıp kendi batınındaki bu Tanrısal varlığı algıladığında, iyilik bir davranış kuralı olmaktan çıkıp ‘ölmeden önce ölerek’ ulaşılan bir var olma biçimine dönüşür.

Anadolu coğrafyası, yüzyıllar boyunca yalnızca fikirlerin çarpıştığı değil, gönüllerin harmanlandığı, nefesin bağlamanın telinde hayat bulduğu eşsiz bir irfan ocağı olmuştur. Bu ocağın merkezinde yer alan Anadolu Aleviliği, varlığı anlamlandırma biçimini biçimsel ve zahiri yaşam kalıpları üzerinden değil; cevherin özü ve içsel manası (batın) üzerinden şekillendirmiştir.

Gündelik yaşamda ve toplum ahlakında sıklıkla dile getirilen, görünüşte sade fakat derine inildikçe evrensel bir felsefeyi barındıran “İyiler iyidir” veya “İyilik İyidir”, “Her ne arar isen kendinde ara” düsturu, bu batıni birikimin en yalın özetidir. İlk bakışta aynı şeyi tekrar etme gibi duran bu ifade, Alevi batıni felsefesinde sıradan bir ‘ahlak temennisi’ veya yüzeysel bir hümanizm söylemi değildir. Aksine varoluşun, bilgi kuramının ve İnsan-ı Kamil arayışının merkezinde duran bir hakikat beyanıdır.

Zahirde ‘iyi’, toplumsal kurallara uyan, zararsız veya makbul sayılan kişioğlunu tanımlamak için kullanılır. Batında ise ‘İyi’, Tanrısal nurun, özün ve varoluşun insandaki billurlaşmış halidir.

Varlığın Birliği

“İyiler iyidir” düsturunu kavramak için öncelikle Anadolu Aleviliği’ndeki varlık anlayışına bakmak gerekir. Anadolu Aleviliği, varlığı bir ve bütün gören Vahdet-i Vücut anlayışıyla biçimlenmiştir. Bu felsefi zeminde:

Evrendeki her şey, Hakk'ın bir yansımasından hayat bulur.

Hakk mutlak iyi, mutlak güzellik ve mutlak nur olduğuna göre evrende asli, bağımsız bir ‘kötülük’ cevheri yoktur. Kötülük, nurun eksikliği, hakikatten uzaklaşma veya özden sapma durumudur.

İnsan, Tanrısal nurun en yoğun ve en kapsamlı biçimde yansıdığı varlıktır. Aşık Daimi’nin şu dizeleri bu durumu açıkça ifade eder:

“İnsan Hakk’ta Hakk insanda

Arıyorsan bak insanda

Hiç eksiklik yok insanda

Mademki ben bir insanım”

Bu varlıksal zemin üzerinde “İyiler iyidir” demek aslına, cevherine ve fıtratına sadık kalmış varlığın onayıdır. ‘İyi’, Hakk'tan geleni Hakk'la buluşturan, özünü karartmayan kişidir. Batıni gelenekte iyilik, sonradan dışarıdan kazanılan bir marifet değildir. O insanın varoluşundaki asli durumdur. Kişi, nefsinin hırslarından, kibirden ve benlikten arındıkça özündeki o doğal iyilik kendiliğinden ortaya çıkar.

Dört Kapı Kırk Makam’da iyiliğin evrimi

Alevi erkanında insanı kamil insan mertebesine ulaştıran Dört Kapı Kırk Makam süreci, iyilik kavramının aşama aşama nasıl derinleştiğini ve nitelik değiştirdiğini gösterir:

Şeriat Kapısı: İyi ve kötü, dışsal kurallar ve yasaklar üzerinden tanımlanır.

Tarikat Kapısı: İyilik, ikrar vermek, yol kardeşliği (musahiplik) kurmak ve kul hakkından sakınmak suretiyle içselleştirilmeye başlar.

Marifet Kapısı: Kişi, nesnelerin ve olayların batıni derinliğine erer. İyilik bir zorunluluk olmaktan çıkar, sezgisel bir bilgelik haline gelir.

Hakikat Kapısı: Senlik-benlik ortadan kalkar. “Cümle varlığa bir nazarla bakma” makamıdır.

İşte “İyiler iyidir” ilkesi, Hakikat kapısındaki varoluş halini temsil eder. Bu seviyede iyi insan, kurala uyduğundan ziyade kötülük yapma potansiyelini zihninde ve gönlünde tamamen hal ettiği için iyidir. Hallac-ı Mansur’un, Seyyid Nesimi’nin ve Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin temsil ettiği bu makamda iyilik, bir davranış şekli olmaktan çıkıp bütüncül bir var olma biçimine dönüşür.

Toplumsal etik

Batıni felsefe, soyut bir kurgu veya dünyadan el-etek çekme mistisizmi değildir. Anadolu Aleviliği’nde felsefi olan, anında toplumsal olana tercüme edilir. “İyiler iyidir” düsturu, toplumsal yaşamda ‘Rıza Şehri’ gerçekliğinin ve ‘Musahiplik’ kurumunun temel direğidir.

Alevi etiğinde en büyük kötülük, kul hakkı yemek ve rızasızlık üretmektir. Aynada gördüğü kendi özünü ötekinde de gören bir anlayışta, doğaya ve başkasına zarar vermek doğrudan doğruya Hakk'ın varlığına zarar vermektir. Alevilik’teki "Yaradılanı severiz Yaradan’dan ötürü" kabulü de bu anlayışın bir yansımasıdır. “İyiler iyidir” anlayışı, toplumu cezalandırıcı yasalarla değil, rızalık ilkesiyle bir arada tutar. Aynada kendini gören insan, karşısındakini incitemez.

“İncinsen de incitme.” - Hacı Bektaş Veli

Bu söz, “İyiler iyidir” ilkesinin eylemsel boyutudur. Kötülüğe kötülükle cevap vermemek, kötülüğün ürettiği negatif enerjiyi kendi bünyesinde yok etmek, batıni erdemliliğin zirvesidir.

Sözün batıni gücü

Alevi toplumsal etiğinin yaşamsal özeti olan “Eline, beline, diline sahip ol” düsturu, bireyin topluma verdiği zararları engellemekle kalmaz, kişinin kendi özündeki enerjiyi yapıcı hale getirmesini sağlar:

Eline sahip olmak: Emeğe saygı duymak, hırsızlıktan ve şiddetten uzak durmak.

Beline sahip olmak: İffeti korumak, nefsani arzularda aşırıya kaçmamak, sadakat göstermek.

Diline sahip olmak: Gıybet etmemek, yalan söylememek, kırıcı söz sarf etmemek.

Alevilik’te söz/kelam, alemi var eden güçtür. Dolayısıyla ‘İyi insandan kötü söz çıkmaz’ ifadesi, sözün yaratıcı ve dönüştürücü gücüne olan inancı gösterir. Kötü söz, söyleyenin özündeki kirliliğin ve uyumsuzluğun dışavurumudur.

"İyiler İyidir" etiği

Günümüz modern dünyasında etik değerler sıklıkla araçsallaştırılmakta, ‘görelilik’ kılıfı altında yüzeyselleştirilmektedir. Çıkar ilişkilerinin, bireysel yabancılaşmanın ve tüketim kültürünün hakim olduğu günümüzde, Anadolu Aleviliği’nin “İyiler iyidir” ilkesi radikal bir duruşu ifade eder:

Ahlakın Özerkliği: İyilik, bir cennet vaadi veya cehennem korkusuyla yapılmaz. Alevi felsefesinde iyilik yapmanın karşılığı yine iyiliğin kendisidir. Yani iyilikte var olmaktır.

Şekilciliğin Reddi: İbadetin, kıyafetin veya dinsel erkanların dışsal biçimi, bireyi tek başına ‘iyi’ kılmaz. Özü doğru olmayanının sözü ve ibadeti makbul değildir.

Eşitlik ve Cinsiyetsizlik: Batıni anlayışta ruhun cinsiyeti yoktur: “Kadın erkek sorulmaz muhabbet dilinde”. İyilik cinsiyet, renk, ırk, mezhep veya makam/mevki üstü bir insanlık halidir.

Kendini bilmek, Hakk'ı bilmektir

Anadolu Aleviliği’ndeki “İyiler iyidir” düsturu, Doğu mistisizminden Anadolu hümanizmine uzanan derin bir batıni öze sahiptir.

Bu düstur bize net bir hakikat ışığı sunar: İyi olmak, insanın kendi özündeki Tanrısal cevheri keşfetmesi ve o cevhere uygun yaşamasıdır. Hakikate giden yol insanın kendi içsel yolculuğundan geçer. İnsan kendi içindeki kibri, hırsı ve ikiliği yendiğinde geriye kalan saf cevher ‘iyilik’tir.

Doğu tasavvufundaki Marifet ve kendini bilme kavramlarında olduğu gibi kendini bilen Hakk’ı bilir, özünü bilen iyiyi bulur. Özü iyi olan ise tüm evrene iyilikle nazar eyler. Anadolu irfanının yüzyılları aşan bu mesajı, günümüz insanının kaybettiği değerleri yeniden kendi özünde bulması için en güçlü batıni rehberlerden biridir.