Cemil Tugay’a Cemil Tugay’ı hatırlatmak

Beklenen oldu; Cemil Tugay AKP’ye geçti. Rozet takıldı, fotoğraflar çekildi.

​Siyasette parti değiştirmek yasak değil. Bir insan fikrini de değiştirebilir, partisini de; bunda tek başına tartışılacak bir şey yok. Ama mesele, bir siyasetçinin kendi ağzından çıkan sözlerle çelişip çelişmediğidir. Başkasının parti değiştirmesini “etik dışı” ilan etmiş, kendisi için “Milyonda bir ihtimal yok” demiş ve “Partimden ayrılırsam aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım” diye taahhüt vermişse; konu artık parti değiştirmekten çıkar. Bir siyasi ahlak ve seçmen iradesine saygı meselesine dönüşür.

​O nedenle Cemil Tugay’a ekstra bir söz söylemeye gerek yok; sadece kendi arşivini önüne koymak yeterli.

​14 AYLIK SİYASİ ETİK KRONOLOJİSİ

​6 Ağustos 2025 ( “Ahlak Bitti Mi?” ): AKP’ye geçeceği iddiaları üzerine öfkeyle açıklama yaptı: “Kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz. Ahlak bitti mi, bu kadar mı kolay bir iş? İnsanlar bana CHP adayı olarak oy verdi. Haddini bilsinler, terbiyesizlik yapıyorlar.” (Kaynak: Nevşin Mengü)

): AKP’ye geçeceği iddiaları üzerine öfkeyle açıklama yaptı: “Kafamıza estiği zaman o partiden bu partiye geçecek insanlar değiliz. Ahlak bitti mi, bu kadar mı kolay bir iş? İnsanlar bana CHP adayı olarak oy verdi. Haddini bilsinler, terbiyesizlik yapıyorlar.” (Kaynak: Nevşin Mengü) 13 Ağustos 2025 ( “Parti Değiştirmek Aile Değiştirmek Gibidir” ): Özlem Çerçioğlu’nun parti değiştireceği iddiaları üzerine konuştu: “CHP’lilerin oyuyla seçilen birinin onların onayı olmadan parti değiştirmesini etik bulmuyorum. Bu, aile değiştirmek gibidir. Bir insan CHP’den ayrılıyorsa, aynı zamanda belediye başkanlığından da istifa ederse bu kabul edilebilir kişisel bir karardır.” (Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi)

): Özlem Çerçioğlu’nun parti değiştireceği iddiaları üzerine konuştu: “CHP’lilerin oyuyla seçilen birinin onların onayı olmadan parti değiştirmesini etik bulmuyorum. Bu, aile değiştirmek gibidir. Bir insan CHP’den ayrılıyorsa, aynı zamanda belediye başkanlığından da istifa ederse bu kabul edilebilir kişisel bir karardır.” (Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi İnternet Sitesi) 25 Ağustos 2025 ( “Milyonda Bir İhtimal Yok” ): Net bir çizgi çekti: “Milyonda bir bile olsa ihtimal yok. CHP adına seçilip ‘canım istedi, başkanlığa devam edip parti değiştiriyorum’ deme hakkı kimsede yoktur.” (Kaynak: Enver Aysever YouTube)

): Net bir çizgi çekti: “Milyonda bir bile olsa ihtimal yok. CHP adına seçilip ‘canım istedi, başkanlığa devam edip parti değiştiriyorum’ deme hakkı kimsede yoktur.” (Kaynak: Enver Aysever YouTube) Sonbahar 2025 ( “Tam Bir Saçma Deli Zırvası” ): AKP’ye geçiş iddialarını sert bir dille reddetti: “CHP’den ayrılmam, hele AKP’ye geçmem tam bir saçma deli zırvası. 15 yıllık siyasi geçmişimde duruşum ortada, o kadar ucuz değil.” (Kaynak: T24 - Candan Yıldız)

): AKP’ye geçiş iddialarını sert bir dille reddetti: “CHP’den ayrılmam, hele AKP’ye geçmem tam bir saçma deli zırvası. 15 yıllık siyasi geçmişimde duruşum ortada, o kadar ucuz değil.” (Kaynak: T24 - Candan Yıldız) 25 Kasım 2025 ( “Aynı Gün Belediye Başkanlığından Ayrılırım” ): Kendi siyasi taahhüdünü dile getirdi: “Eğer partimden ayrılırsam, bilinsin ki ben aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Bu kadar net.” (Kaynak: Saygı Öztürk)

): Kendi siyasi taahhüdünü dile getirdi: “Eğer partimden ayrılırsam, bilinsin ki ben aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Bu kadar net.” (Kaynak: Saygı Öztürk) 29 Ocak 2026 ( “Dünya Görüşümüzle Uyuşmaz” ): İdeolojik sınırlarını vurguladı: “AKP’nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.” (Kaynak: T24 )

): İdeolojik sınırlarını vurguladı: “AKP’nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.” (Kaynak: T24 ) 18 Haziran 2026 ( CHP’den İstifa ve “Bağımsız” Dönemi ): CHP’deki iç süreçlerin ardından istifa etti ancak şu vurguyu yaptı: “Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevimi sürdüreceğim.” (Kaynak: Resmi Açıklama)

): CHP’deki iç süreçlerin ardından istifa etti ancak şu vurguyu yaptı: “Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevimi sürdüreceğim.” (Kaynak: Resmi Açıklama) ​2 Temmuz – 24 Temmuz 2026 ( “Uydurma İddialar” ): İstifasının ardından gelen iddiaları tekrar yalanladı: “AK Parti’ye geçmeyeceğim, bunlar tamamen uydurma. Siyasi çizgim belli, bağımsız devam edeceğim.” (Kaynak: İş’te Ege / Euronews)

): İstifasının ardından gelen iddiaları tekrar yalanladı: “AK Parti’ye geçmeyeceğim, bunlar tamamen uydurma. Siyasi çizgim belli, bağımsız devam edeceğim.” (Kaynak: İş’te Ege / Euronews) ​13 Ağustos 2026 ( Söylemde İlk Kırılma ): Bağımsız kalacağını söylerken ilk kez açık kapı bıraktı: “Şu an bir partiye geçme durumum yok. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim, bazı şeylerin oturmasını bekliyorum.” (Kaynak: tv100)

): Bağımsız kalacağını söylerken ilk kez açık kapı bıraktı: “Şu an bir partiye geçme durumum yok. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim, bazı şeylerin oturmasını bekliyorum.” (Kaynak: tv100) 5 Ekim 2026 (“Yetki ve Kaynak Lazım”): Karar öncesi gerekçesini şekillendirdi: “İzmir deprem bölgesi, çok çabalıyorum ama gücümüz yetmiyor. Yetki ve kaynak lazım, bir kararın eşiğindeyim.” (Kaynak: Halk TV)

​Şimdi Soru Şu

​Cemil Tugay, AKP’ye geçişine hizmet, kaynak, deprem veya merkezi hükümetle uyum gibi gerekçeler sunabilir. Bunların hepsi siyaseten tartışılır.

​Ancak bir soru var ki, hiçbir siyasi gerekçeyle geçiştirilemez: Peki verilen sözler ve koyulan etik ilkeler ne olacak?

​31 Mart’ta sandığa giden seçmen, pusulada bağımsız bir adaya değil; CHP adayı Cemil Tugay’a oy verdi. Başkasının parti değiştirmesini “etik dışı” bulup, “Partimden ayrılırsam aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım” diyen bizzat Cemil Tugay’ın kendisiydi.

​Bazen bir siyasetçiye yöneltilebilecek en net eleştiri, dün söylediklerini tarihleriyle alt alta yazmaktır.

İzmirliler şimdi soruyor. Sayın Tugay, rozet değişti; peki kendi koyduğunuz siyasi etik ölçüsü ve verdiğiniz söz ne olacak?