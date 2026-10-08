Cemil Tugay'ın itirafları

Uğur ERGAN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın dün ceketinin yakasına AKP rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşmayı izlerken, telefonum çaldı.

Geçmişte AKP’de siyaset yapmış, çok uzun süredir siyasetten uzak durmaya çalışan ve iktidarın son dönemde yaptıklarını sorgulayan bir isimdi telefon eden.

“İzliyor musun?” sorusuna, “Evet izliyorum” yanıtını verince, devam etti:

“Meğerse Cemil bey siyasete girdiğinden beri Ak Partiliymiş ama kendisini gerçekten çok iyi gizlemiş. Bravo vallahi. Ama şunu yaz bir kenara, bu geçişlerin ne Türkiye siyasetine, ne Ak Parti’ye, ne Cemil Bey’e, ne de bir başkasına faydası olur.”

Haklısın demeye çalıştım ama o konuşmayı sürdürdü:

“Aslında biliyor musun, şimdi İzmir’de CHP’den aday olduğu için Cemil beye oy verenleri evlerde, kafelerde, işyerlerinde, sokaklarda dinlemek lazımdı. Allah bilir nasıl tepki verdiler? Pek hayırlı şeyler söylediklerini düşünmüyorum.”

Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişi nedeniyle yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a neredeyse AKP’lileri bile kıskandıracak şekilde övgüler düzmesinden daha çok benim dikkatimi iki şey çekti.

İlki, AKP’li eski siyasetçinin söylediğini teyit eder nitelikteki, itiraf cümleleriydi.

Tugay’ın ağzından verelim:

“30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim ve bir büyüğümüz, ‘Milletimize en iyi hizmet siyasettir’ dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum.”

“Bir büyükle” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kastedildiği çok açık ki, Tugay konuşmasının ortalarında bunu zaten açıkça söylüyor.

O zaman sorular çok basit.

7.5 yıl önce AKP liderinin sözünden feyz alarak siyasete girme kararı veren bir kişi, neden AKP’yi değil de, CHP’yi seçer?

CHP’den istifa ettiği tarihi dikkate alıp 4 ayı silersek, oldukça uzun bir süre olan 7 yıl 2 ay boyunca neden CHP içinde kalınır?

Madem Tugay için Cumhurbaşkanı Erdoğan “Büyük lider”, neden Karşıyaka Belediye Başkanı olmak için AKP’den değil de CHP’den aday olmak tercih edilir?

Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı...

Madem Tugay’ın yolu, “Büyük lider” olarak tanımladığı Erdoğan’ın yolu, neden İzmir’de AKP’den değil de, CHP’den aday olunur?

Ve Tugay’ın konuşmasının sonuna doğru söyledikleriyle gelen ikinci itiraf:

“Hiç şüphem yok; yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve iş birliğiyle çok güzel işler başaracağız.”

Tugay bu sözleriyle, CHP’den seçildiği için İzmir’e hizmet götürmede AKP iktidarının her türlü engeliyle karşılaştığını açıkça itiraf etmiş olmuyor mu?

Tıpkı iktidarın İzmir’i önce “Çöpkent” oarak tanıtan, ancak Tugay’ın AKP’ye geçişiyle birlikte İzmir’in dağlarında, her yerinde çiçeklerin açıp her şeyin güllük gülistanlık olacağını gösteren videonun ortaya koyduğu itiraf gibi.

Sanki son 31 ayda Tugay değil de bir başkası İzmir’de büyükşehir belediye başkanıydı.

Videonun mesajı çok açık.

Bizdensen istediğini veririz, değilsen zırnık yok.

Bir de AKP’ye geçeceği iddiaları üzerine Tugay’ın geçmişte yaptığı “Annem ‘seni evlatlıktan reddederim'’dedi. Eşim ‘seni boşarım’ dedi” açıklaması var.

Dün eşiyle birlikte AKP Genel Merkezi’ne gelince, insanlar haklı olarak “Demek ki eşiyle ilgili söyledikleri doğru değilmiş” diye düşündü.

Velhasıl lafı çok uzatmanın anlamı yok.

Ancak Tugay’ın güvenirliği ve dürüstlüğünün gündemden düşmeyeceği çok açık.