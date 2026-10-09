Ya Bakan Göktaş gitmeli ya Yeni Partili Özlale!

Fon krizi dallanıp budaklanıyor… Sadece AKP’yi vursa iktidar partisidir çilesini çeksin diyeceğim ama devleti vurmaya başladı. Devlete olan güveni sarsmaya başladı…

İşin içinde bakanlar varmış, bürokratlar varmış, özel kalem müdürü varmış, göz yuman veya ortak olan denetleme kurulu üyeleri varmış, borsadan pis kokular çıkıyor diyeni göz altına aldıran savcılar varmış, paralarına para katmak isteyen iş İnsanı şemsiyesinin altına gizlenen vurguncular varmış…

Çok büyük çok organize bir çete ile karşı karşıyayız…

AKP’liler, iktidara tam destek veren yazarlar, iktidar diliyle konuşan akademisyenler Erdoğan’ı fon yolsuzluğundan uzak tutmaya, fon yolsuzluğundan sıçrayan çamura bulaştırmamaya uğraşıyorlar ya…

Defalarca yazdım Halk TV ekranında da söyledim…

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak en küçük bir sorumluluğu yok. Anayasa’ya göre zaten hukuki olarak yok ama vicdani olarak da yok, siyasi olarak da yok…

Ama hükümetin siyasi olarak sorumluluğu var?

Hükümet kim?

Hükümetin yegane temsilcisi kim?

Kimse o kişinin siyasi sorumluluğu var!..

Bundan kurtulmanın, bu rezaletten sıyrılmanın tek bir yolu var… 25 kişilik VİP listesiyle çok para kazanan 5 bin kişiliyi açıklamak...

Başka çaresi yok…

Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale tam listenin ellerinde olduğunu söyledi. Bir bakan ile bir bakanın babasının vurgun yaptığını açıkladı.

İddiasına göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat 170 milyonla fona girmiş… Veya 170 milyonluk işlem yapmış. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası ise 850 milyonluk işleme imza atmış…

Dönen paralara bakar mısınız?

Asgari ücretli 28 bine emekli 23 bine talim ederken milyonlar havalarda uçuşuyor!...

Özlale’nin iddiasına bu satırlar yazana kadar Ticaret Bakanı Bolat yanıt vermedi. Aile Bakan Göktaş çok sert bir dille yalanladı. İsim benzerliği dedi…

Bakan’ın sert tepkisiyle olay bambaşka bir boyuta sürüklendi…

İsim benzerliği olabilir mi? Özlale iyi araştırmamış olabilir mi?

Bugün yarın çıkar ortaya… Bakan’ın kanıtlayın istifa ederim, ispat edemezseniz siz istifa edin çıkışı önemli…

Özlale dün canlı yayında anlattı. Kendisi de foncu olmakla suçlanmış. Sonra anlaşılmış ki isim benzerliğiymiş. TC kimlik numaraları tutmuyormuş. Suçlayan kişi özür dilemiş…

Bakan Göktaş da diyor ki; babamın TC kimlik numarası ile Özlale’nin ilan ettiği TC kimlik numarası farklı…

Bilemeyeceğim…

Bakan yalan söylüyorsa durum vahim…

Özlale araştırmadan Bakan’ı suçlamışsa da durum vahim…

Birinden biri siyasete veda etmeli!...