İdeolojisiz ve ilkesiz siyasetçi

YÖN/FİKRET BİLÂ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti’ye geçti.

CHP’den seçilmişti, CHP’nin bölünmesinden sonra CHP’den istifa etti.

AK Parti’ye geçeceği söylentilerini yalanladı.

Ancak Ankara’ya AK parti Genel Merkezi’ne geldi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti rozetini taktı.

Tugay, Erdoğan’ı öven bir konuşma yaptı.

İzmir’de ise Yeni Parti’liler protesto eylemi yaptılar ve siyah çelenk bıraktılar.

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçeceği söylentilerine ilişkin soruya şöyle yanıt veriyordu:

“Milyonda bir bile ihtimal yok. İlkesel olarak CHP adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ‘partimi değiştiriyorum’ deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum, bunu çok ayıp buluyorum. Ben öyle bir insan değilim, böyle bir şeyi asla yapmam. Olur da CHP ile ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığından da istifa ederim.”

Sonra şöyle devam ediyordu:

"Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'Seni evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü?

Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz."

Tugay bu sözleri söylememiş gibi AK Parti’ye katıldı.

Böylece ideolojisiz ve ilkesiz bir siyasetçi olduğunu gösterdi.

Tabii İzmir seçmeni Tugay’ı affetmeyecektir.

Son 25 yıldır İzmir seçmeni, CHP’li adayları belediye başkanı olarak seçti, AK Parti’li adayları seçmedi.

AK Parti, eski başbakanları, eski bakanları aday göstermesine karşın İzmir seçmeninden destek alamadı.

Şimdi Cemil Tugay İzmir seçmeninin tercihini, kendisine verdiği oyları hiç dikkate almadan AK Parti’ye gitti.

AK Parti, Tugay’ı aldı ama bu İzmir’i aldığı anlamına gelmiyor.

Tıpkı transfer yaptığı diğer il ve ilçe seçmenini alamadığı gibi.

Cemil Tugay gibi ilkesiz davranmayan 30’dan fazla belediye başkanı cezaevinde yatıyorlar.

Başları dik, alınları açık.

İktidar Türkiye’nin en büyük 5 ilinin seçmen iradesini yok saydı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 1,5 yılı aşkın süredir cezaevinde.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP’den istifa etti, bağımsız devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye geçti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey cezaevinde.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek cezaevinde.

Türkiye’nin siyasi geçmişinde seçmen iradesinin bu kadar yok sayıldığı bir dönem olmadı.

Seçmen bunu unutmayacaktır.

Özellikle de İzmir seçmeni sandıkta affetmediğini gösterecektir.