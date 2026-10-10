Barcelona'da Victor Osimhen depremi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Başakşehir maçından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen sahalara geri döndü. Nijeryalı yıldız skorun 1-1'e gelmesi üzerine oyuna sonradan dahil oldu.

VICTOR OSIMHEN İSPANYA'DA MANŞET OLDU

Sarı-kırmızılıların 3. golünde Mario Lemina'ya asist yapan Victor Osimhen performansıyla göz doldurdu. Osimhen'in performansı İspanya'da manşet oldu.

"BARCELONA'YI KORKUTUYOR"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Barcelona maçını hatırlatan Sport, 'Osimhen, Flick'in Barça'sını korkutuyor' başlıklı bir haber yayınladı.

"SIRADAN BİR FORVET DEĞİL"

Haberde "Osimhen'in yokluğu hissedildi. Sakatlanmadan önce Osimhen, ilk dört maçında altı gol atıp iki asist yaparak muhteşem bir başlangıç yapmıştı. O olmadan Türk ekibi hücumu etkisini kaybetti ve takım Trabzonspor'a yenildikten sonra milli takım arasına girdi. O sıradan bir forvet değil. Napoli'den kiralık olarak İstanbul'da geçirdiği ilk sezonda 41 maçta 37 gol atıp 8 asist yaparak, bir yabancı oyuncunun tek bir Türk ligi sezonundaki en iyi rekorunu kırmıştı" denildi.

MAÇ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona karşılaşacak. 13 Ekim Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.