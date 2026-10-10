AKP'deki 'fon listesi' krizini Özgür Özel açıkladı: Özlem Zengin'in nöbeti değiştirildi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AKP içindeki “fon listesi” tartışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Ben de listenin açıklanmasını istiyorum” sözlerinin ardından Meclis’teki nöbetinin değiştirildiğini söyledi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in “Masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkında önem veriyoruz" açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan Özel, listede iktidara yakın isimlerin yer aldığını öne sürdü.

"ÖZLAM HANIM YERİNE BAŞKA GRUP BAŞKANVEKİLİ YOLLADILAR"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Özlem Hanım bu sözü söyledikten sonraki Meclis oturumuna Özlem Hanım yerine bir başka Grup Başkanvekili yolladılar. Özlem Hanım nöbetçiydi o hafta. Bunun yanında Abdullah Güler’e yani ne yapalım, biz mi hakemlik edelim? Grup yönetimini toplasınlar, bir baksınlar. Özlem Hanım anlatır. 455 bin rakamının içinde çok büyük bir sayıda, belki 100 binlerce mağdur var. Belki birkaç yüz, belki bine yaklaşan fail var. Özlem Hanım’ın bahsettiği… Mahinur Hanım’ın babasıyla adı karışan da bir AK Partili mesela Bartın tarafında. Özlem Hanım’ın bahsettiği bu 455 bin kişiyi mağdur eden, iktidara yakın, Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, Bakan yakınları, üst düzey bürokratlar, çeşitli bakanlıkların üst düzey bürokratları… ‘Bu isimler açıklansın, hepimiz zan altında kalmaktan kurtulalım’ diyor. Öbürü de lafı sulandırıp ‘455 bin kişiyi mi açıklayacağız?’ diyor. Listenin açıklanmaması sürekli böyle şey... Örneğin şimdi aradan kurtulmaya çalışanlar var.

"BAKAN BOLAT'IN ADI DA LİSTEDE"

Bakan Bolat, listede adı var. Hesap hareketi de ortada. Her şey ortada. Ama bu kargaşadan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu isimlerin teker teker açıklanması, bu isimlerin derhal görevinden istifa etmeleri ve ifade vermeleri, yargılamaları gerekiyor. Şu işin yüzde 1’ini, hani hep söylüyorlar ya ‘YENİ Parti, YENİ Parti…’ YENİ Parti’liler yapsaydı, sabahın 06.00’sında o ilk 270 kişilik listenin tamamı ve etrafındaki bütün yakınları gözaltına alınmış, şimdi tutuklu yargılanıyor olurdu. Bütün millet bunu biliyor. Bizim belediye başkanlarımızın öyle 2 bin lira, 2 milyon lira ne evlerinden para çıktı, ne hesaplarından para çıktı, ne o aradıkları paraları buldular ve ispatladılar. İddianame; ‘Ondan duydum, bundan duydum.’ Göz önünde Sayın Erdoğan’ın Genel Başkan Yardımcısı’ndan 2,2 milyar lira çıktı. Diğer rakamları tekrar etmiyorum. Ortada bir suçüstü durumu vardır. Herkes bunun ciddiyetine uygun davranmak durumundadır.”