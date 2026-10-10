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TFF'nin Montella'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yla yollarını ayırdı. İtalyan teknik adama ödenecek tazminat belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'nin Montella'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu yaşanan son gelişmeler üzerine olağanüstü toplandı. Riva'da gerçekleştirilen toplantıda İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etmeyi reddetti.

MONTELLA'YLA YOLLAR AYRILDI

Yönetim kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkındaki kararını da verdi. Uluslar Ligi'nde art arda 4 maçını kaybeden millilerde İtalyan teknik adamla yollar ayrıldı.

HACIOSMANOĞLU GÖRÜŞÜP TEŞEKKÜR EDECEK

TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önümüzdeki günlerde Montella'yla bir araya gelecek. Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adama emekleri için teşekkür edecek.

TFF'nin Montella'ya ödeyeceği tazminat belli oldu - Resim : 1

TAZMİNATI BELLİ OLDU

Vincenzo Montella'nın sözleşmesini tek taraflı fesheden TFF'nin ödeyeceği tazminat da belli oldu. TFF, İtalyan teknik adamın 5 aylık maaşına denk gelen yaklaşık 1 milyon euroyu tazminat olarak ödeyecek.

TAZMİNATI ALACAK MI?

Öte yandan Montella'nın tazminatı isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde deneyimli teknik adamın kovulması halinde tazminatı kabul etmeyeceği öne sürülmüştü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Montella TFF İbrahim Hacıosmanoğlu
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