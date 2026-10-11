İran’a saldırmamak için ara seçim bahane: Trump’ı durduran sandık değil

Her gün birbirini reddeden sözler sarf ettiği için inananı azdır ama bu kez muhtemelen doğru söylüyor olabilir ABD Başkanı Donald Trump. Bazı ABD medya kuruluşlarının seçimlerden önce İran’a saldırıları yeniden başlatmak için planlar hazırladığını bildirmesine rağmen Trump, önceki gün Kasım ayındaki ara seçimlere kadar İran’ı tekrar bombalamayı planlamadığını söyledi, bildiğiniz gibi.

Trump’ın gerçeği söylememede hayli “sabıkası” var aslında. Geçmişte de aynı soruna ilişkin kamuoyunu yanıltmakla suçlanmıştı. ABD yönetimi, İran ile görüşmelerin devam ettiği bir dönemde, bir gün önce herhangi bir karar almadığını söylemesine rağmen Trump, 28 Şubat’ta İran’a ilk saldırıları düzenlemişti. Bundan bir yıl önce ise, Trump saldırılarla ilgili kararını “iki hafta içinde” açıklayacağını söylemesine rağmen, ABD, İsrail’in Haziran 2025’teki 12 günlük savaşının sonlarına doğru İran’ı vurmuştu.

Yakın zamanda ettiği lafları da hatırlatalım; daha iki gün önce sosyal medya hesabından “İran’la verimli görüşmeler yürütüyoruz”, “İran hem ekonomik hem askeri açıdan kötü durumda”, “Hürmüz’deki ablukamız devam ediyor, petrol rekor seviyede akıyor” ifadeleriyle paylaşımlar yaptı. Bunlara bakılırsa İran hayli zor durumdaydı, kimi çevrelere göre askeri bir seçeneğin de tam zamanıydı.

Ama Trump şimdi ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan ara seçimler nedeniyle İran’a saldırı yapmayacağından söz ediyor. Daha önceleri İran’ı defalarca vurmakla tehdit edip sonradan cayan Trump askeri seçenek kullanması yönündeki baskılara artık “ara seçim”i öne sürerek karşı çıkabilir. Bu aynı zamanda ara seçimlerin yapılacağı ana kadar başının rahat edeceği anlamına da geliyor.

Bir anımsatma daha yapalım; Mayıs ayında İran’a yapılacağı söylenen saldırının ertelenmesinde Suudi Arabistan, BAE, Pakistan gibi bölge ülkelerinin “daha fazla zaman” talebinde bulunmaları etkili olmuştu. Süren abluka ile ekonomik baskı yüzünden İran’ın “çok kötü durumda” olduğu iddia edilmiş, büyük bir saldırı yerine hem baskı hem de müzakere yöntemi tercih edilmişti. Ertelemenin bir diğer nedeni buydu.

Erken seçim (gibi gerekçeler) hiç bir zaman bir ABD saldırısının ertelenmesine neden olmamıştır. Son erteleme kararının nedeni de Trump’ın iddia ettiği gibi sadece yaklaşan ara seçimler değil tabii.

Malum, ABD-İran savaşı sadece “haftalar” alır denmesine rağmen 8 aydır sürüyor. Savaşın bir sonucu olarak ülkede benzin fiyatları 4,39 dolara kadar yükseldi, Trump’a kamuoyu desteğinde ciddi düşüşler var. Yüksek enerji fiyatları ile uzayan savaş en çok Cumhuriyetçilere zarar verdi. Danışmanları bu nedenle savaşı seçimlere kadar olabildiğince düşük tutup, seçim sonrası ağır vuruş yapmasını önermiş olmalı Trump’a.

Bakın, ABD Savaş Bakanlığı İran’a, üç gün sürecek, ülkenin altyapısını, füze/İHA stoklarınıi nükleer tesislerini hedef alan bir saldırı planı hazırlamış, ancak plan bu tür bir ani saldırının petrol fiyatlarını daha arttırabileceği, 27 Ekim’de yapılacak İsrail seçimlerini etkileyebileceği gibi gerekçelerle Trump tarafından veto edilmişti.

Erteleme için gerekçe çok aslında; ABD’nin muhimmat eksiği, orta sınıf Amerikalının savaş kaynaklı sıkıntıları, Çin varlığının caydırıcılığı bunların en önemlileri. Yani “ara seçim” erteleme için “görünür” bir bahane Trump açısından.

Seçimlerden önce İran’a yapılacak bir saldırının istediği gibi sonuçlanacağı kesin olsa bunu ara seçimlerde kendi lehine kullanacağına kuşku yok Trump’ın.

Yine de tetikte olalım; bakalım Trump sözünde durup ara seçimleri mi bekleyecek yoksa bir kaç gün sonra İran’ı vuracak mı?