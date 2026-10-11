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Şahin Aybek

Başkanı alınca herkes gelmiyor

Akşam haberlerinde yine bir rozet takılıyordu.

Bir belediye başkanı, seçime girerken karşısında durduğu iktidarın kürsüsündeydi. Kameralar yakasına yaklaştı. Alkışlar yükseldi. Ardından o tanıdık gerekçe duyuldu: Daha iyi hizmet etmek.

O belediyeyi kazanmak için aylarca çalışanların, kapı kapı dolaşanların, sandık başında sabahlayanların emeği ise görüntüye sığmadı.

Başkan yer değiştirmişti. Belediye de artık başka bir siyasi hanede sayılıyordu.

Bu görüntüleri izledikçe insanın aklına başka bir soru geliyor: Sendikalarda da aynı yöntemi denesenize.

Yüzde beş barajıyla, kanunla, toplu sözleşmeyle neden uğraşıyorsunuz? Tavlayabildiğiniz, avlayabildiğiniz sendika başkanlarını kendi saflarınıza geçirin. Bir tören düzenleyin. Bir rozet takın. Birkaç fotoğraf çekilsin.

Sonra dönüp üye listesine bakın.

İşte orada belediyedeki kadar kolay değişmeyen bir şeyle karşılaşacaksınız.

İsimler yerinde duracak.

Çünkü sendika başkanı bir yere geçtiğinde, üyeler onunla birlikte taşınmıyor. Başkanın kararı, binlerce çalışanın üyelik kararının yerine geçmiyor. Bir kişinin yakasına takılan rozet, bütün bir sendikanın idaresini ve üyelerini size teslim etmiyor.

Her üyeye yeniden ulaşmanız, her birini ayrıca ikna etmeniz gerekiyor.

Belki de baraj tartışmasını anlamak için önce bu güçlüğe bakmak lazım.

Bir öğretmenin karşısına oturacaksınız. Size eriyen maaşını anlatacak. Okulda uğradığı şiddeti, aşınan mesleki itibarını, ay sonuna yetişmeyen hesabını söyleyecek.

Bir memur, çocuğunun ihtiyaçlarından hangisini ertelediğini anlatacak. Bir emekli, yıllarca verdiği emeğin karşılığında bugün nasıl yaşadığını soracak.

Onlara cevap vermeniz gerekecek.

Kaç üyeniz olduğunu söylemek yetmeyecek. Kaç yıldır yetkili olduğunuzu hatırlatmak da. Masada ne yaptığınızı, hangi hakkı nasıl savunduğunuzu, hayatlarında neyi değiştirdiğinizi anlatmanız gerekecek.

Sendikacılığın zor tarafı burada başlıyor.

Oysa baraj hesabı daha kolay. Bir oran belirliyorsunuz. Çalışanın tercihinin yanına ekonomik bir sonuç koyuyorsunuz. Böylece onun karşısına kazanımlarınızla çıkmak yerine, başka bir sendikada kalmasının maliyetini çıkarabiliyorsunuz.

İnsanın sormadan edemediği de bu: Memurun alım gücü için görmek istediğimiz kararlılık, neden sendikal rekabet söz konusu olduğunda beliriyor? Eğitim çalışanının itibarını savunmak için beklediğimiz gayret, neden yeni sendikaların büyümesini sınırlamaya yöneliyor?

Emek sizin için ne zaman bir insanın hayatı olmaktan çıkıp üye cetvelindeki bir haneye dönüşüyor?

Bu soruların yanında bir de eski dosya duruyor.

2004’te, sendika aidatlarının maaştan kesilmesine ilişkin yüzde beş şartı kaldırılmıştı. Düzenlemenin gerekçesi, bütün sendika üyelerinin aidatlarının koşulsuz biçimde kaynaktan kesilmesiydi.

Bugün konuşulan barajla hukuki kapsamı aynı değil. Ama örgütlenme özgürlüğüne nasıl bakıldığı açısından o dosyanın söyleyecek sözü var.

O dönemde küçük olan sendikalar büyüdü. Yeni sendikalar kuruldu. Çalışanların tercihleri değişti, yetkiler el değiştirdi.

Şimdi büyüyenlerin bir kısmı, arkalarından gelenlerin önüne baraj istiyor.

Kendi geçmişlerini anlatırken teşkilatlarının emeğinden, üyelerinin cesaretinden, insanların özgür tercihinden söz ediyorlar. Başka bir sendikanın büyümesine baktıklarında ise aynı kelimeler yerini oranlara ve sınırlara bırakıyor.

İnsan merak ediyor: O gün sizin tercihiniz olan özgürlük, bugün başkasının tercihi olunca neden tahammül edilmesi güç bir şeye dönüşüyor?

Kendinize güveniyorsanız üyelik de istifa da e-Devlet üzerinden kolayca yapılsın. Çalışan, kalmak istediği yerde kalsın; ayrılmak istediğinde ayrılsın. Herkesin önünde aynı imkân bulunsun.

Sonra dönüp üye listesine yeniden bakın.

O listede kalan her isim, bir engelin tuttuğu kişi değil, sizinle yürümeyi seçen insan olsun.

Çünkü belediye başkanının rozetini değiştirerek siyasi tabelayı değiştirebilirsiniz. Sendikada her üyenin kararını ayrı ayrı kazanmak zorundasınız.

Asıl mesele, başkanı alınca herkesin gelmemesi.

Ve bunun çaresi çalışanın önüne baraj koymak değil.

*Üye listesindeki isimleri saymadan önce, o insanların hayatında neyi değiştirdiğinizi söyleyebilmek.*

Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...

Eğitim Belediye
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