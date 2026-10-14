Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Fikret Bila Lekelenmeme hakkı
Fikret Bila

Lekelenmeme hakkı

YÖN/FİKRET BİLÂ

İktidar yetkilileri, “lekelenmeme hakkı” gereğince, borsada fon vurgunu yapan isimleri açıklamayacaklarını duyurdular.

Evet; “lekelenmeme hakkı” temel insan haklarındandır.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan hiç kimse suçlu ilân edilemez.

Kimseye “rüşvetçi” denilemez.

Yargı kararının kesinleşmesini beklemek gerekir.

Ancak iktidar yetkilileri toplumu “lekelenmeme hakkı olanlar” ve “lekelenmeme hakkı olmayanlar” diye ikiye böldüler.

Vurgunculara uygulanan lekelenmeme hakkı, CHP’li ve Yeni Parti’li belediye başkanlarına, belediye çalışanlarına, gazetecilere verilmedi.

Belediye başkanları, belediye çalışanları “hırsız” diye “rüşvetçi” diye damgalandılar.

Bu, çifte standarttır.

İkili hukuktur.

Belediye başkaları, haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmadan aylardır cezaevinde tutuluyorlar.

Aralarında küçük çocukları olanlar var.

Bunun çarpıcı bir örneği Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yargılanırken yaşandı.

Akpolat, elden rüşvet verdiğini iddia eden tanığa sordu:

-Beni tanıyor musun?

Tanık “tanımıyorum” diye yanıt verdi.

Akpolat da tanığa “rüşvet verdiğini söylediğin kişi benim” dedi.

Belediye başkanlarının yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı davasında “lekelenmeme hakkı” kuralına kimse uymadı.

Aksine hepsinin “rüşvetçi” diye damgalanması için büyük gayret gösterildi.

Oysa temel insan haklarından olan “lekelenmeme hakkı” bütün vatandaşlar için geçerlidir ve anayasal güvence altındadır.

Bu ilke kişiden kişiye değişmez.

Sıra borsada fon vurgunu yapan kişilere gelince bu hak hatırlanıyor ve isimleri açıklanmıyor.

Ancak CHP’liler, Yeni Parti’liler söz konusu olunca bu ilke rafa kaldırılıyor.

“Tutuklu yargılamanın” esas, “tutuksuz yargılamanın” istisna yapıldığı bir süreçten geçiyoruz.

Oysa gerçek tam aksidir.

İktidar, fon vurguncularına tanıdığı hakları belediye başkanlarına, gazetecilere de uygulamalıdır.

Fon Skandalı AKP İBB Davası
Yazarlar
Diğer Yazıları
Ders çıkarılmalı

YÖN/FİKRET BİLÂBazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları vurgunla ilgili İstanbul Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.Bu soruşturma sonunda borsada oynanan oyunun tüm detaylarıyla ortaya...
İdeolojisiz ve ilkesiz siyasetçi

YÖN/FİKRET BİLÂİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti’ye geçti.CHP’den seçilmişti, CHP’nin bölünmesinden sonra CHP’den istifa etti.AK Parti’ye geçeceği söylentilerini...
Yapılması gerekenler

YÖN/FİKRET BİLÂFon şirketlerinin borsada yaptıkları vurgun gündemdeki yerini koruyor.Hisse senedi değeri oyunlarıyla yapılan bu vurgundan 455 bin vatandaşımız mağdur oldu, paraları uçtu.Aileleriyle...
Hedefte İBB var

YÖN/FİKRET BİLÂİktidar, 1,5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından bugüne kadar CHP’li belediyelere operasyonları sürdürdü.Son olarak CHP’li Mersin...
Siyasilerin fon işleri

YÖN/FİKRET BİLÂBorsada dolandırıcılık yaparak milyarlarca lirayı yurtdışına kaçıran fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri göz atına alındı ve tutuklandılar.Yargı önüne çıkarılacaklar.Bu fon...
Borsa olayı siyasete de ulaştı

YÖN/FİKRET BİLÂFon şirketlerinin, borsada hisse senetlerinin değerini yapay olarak yükseltip sonra paraya çevirerek vatandaşlara oynadıkları oyun siyasete de ulaştı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı...
Mansur Yavaş'ın kararı

YÖN/FİKRET BİLÂAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP’den istifa etti.İstifa kararı CHP Grup Başkanı Faik Öztrak ve CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın arka arkaya yaptıkları açıklamalardan...
Sorumlular kimler?

YÖN/FİKRET BİLÂBorsada yapılan dolandırıcılık skandalının boyutları büyüyor.Vatandaşın parsını çarpan fon şirketlerinin yaptıkları işlemlerin incelenmesi için İstanbul Başsavcılığı’nın Sermaye...
Denetim eksikliği

YÖN/FİKRET BİLÂBazı fon şirketlerinin borsada yaptıkları oyunlarla milyarlarca lira kaldırdıkları ortaya çıktı.Bu şirketlerin işlemlerle 517 bin vatandaşımız mağdur edildiği ortaya çıktı. Fona...
Çocuk işçiler

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri çocuk işçilerdir.İktidarların ilgilenmediği bir sorundur çocuk işçiler ve çocuk işçi ölümleri.Çocuk işçilerin büyük çoğunluğu 15-17 yaş arasında.14 yaş ve...
Ortak aday

İktidarın önümüzdeki seçimleri kazanabilmek için muhalefeti bölmeyi amaçladığı çok açık.CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmalarının aynı amaca yönelik olduğu da çok belli.İstanbul Büyükşehir...
İlkesizlik

Siyasetçilerde aranan en temel özellik ilkeli olmalarıdır.Seçildiği partinin ideolojisine, politikalarına uygun şekilde halka hizmet etmeleri gerekir.Siyasetçilerin parti değiştirmesi...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro