Lekelenmeme hakkı
YÖN/FİKRET BİLÂ
İktidar yetkilileri, “lekelenmeme hakkı” gereğince, borsada fon vurgunu yapan isimleri açıklamayacaklarını duyurdular.
Evet; “lekelenmeme hakkı” temel insan haklarındandır.
Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan hiç kimse suçlu ilân edilemez.
Kimseye “rüşvetçi” denilemez.
Yargı kararının kesinleşmesini beklemek gerekir.
Ancak iktidar yetkilileri toplumu “lekelenmeme hakkı olanlar” ve “lekelenmeme hakkı olmayanlar” diye ikiye böldüler.
Vurgunculara uygulanan lekelenmeme hakkı, CHP’li ve Yeni Parti’li belediye başkanlarına, belediye çalışanlarına, gazetecilere verilmedi.
Belediye başkanları, belediye çalışanları “hırsız” diye “rüşvetçi” diye damgalandılar.
Bu, çifte standarttır.
İkili hukuktur.
Belediye başkaları, haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmadan aylardır cezaevinde tutuluyorlar.
Aralarında küçük çocukları olanlar var.
Bunun çarpıcı bir örneği Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yargılanırken yaşandı.
Akpolat, elden rüşvet verdiğini iddia eden tanığa sordu:
-Beni tanıyor musun?
Tanık “tanımıyorum” diye yanıt verdi.
Akpolat da tanığa “rüşvet verdiğini söylediğin kişi benim” dedi.
Belediye başkanlarının yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı davasında “lekelenmeme hakkı” kuralına kimse uymadı.
Aksine hepsinin “rüşvetçi” diye damgalanması için büyük gayret gösterildi.
Oysa temel insan haklarından olan “lekelenmeme hakkı” bütün vatandaşlar için geçerlidir ve anayasal güvence altındadır.
Bu ilke kişiden kişiye değişmez.
Sıra borsada fon vurgunu yapan kişilere gelince bu hak hatırlanıyor ve isimleri açıklanmıyor.
Ancak CHP’liler, Yeni Parti’liler söz konusu olunca bu ilke rafa kaldırılıyor.
“Tutuklu yargılamanın” esas, “tutuksuz yargılamanın” istisna yapıldığı bir süreçten geçiyoruz.
Oysa gerçek tam aksidir.
İktidar, fon vurguncularına tanıdığı hakları belediye başkanlarına, gazetecilere de uygulamalıdır.