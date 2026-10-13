A Milli takıma Şenol Güneş adını açıkladı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararlara çevrildi. Yeni teknik direktör arayışları sürerken, federasyonun yalnızca teknik adam değil, futbolun genel yapılanmasıyla ilgili de farklı bir model üzerinde durduğu öne sürüldü.

TFF'DE FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ FORMÜLÜ

NTV muhabiri Gürkan Ak'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçmiş yıllarda uygulanan futbol direktörlüğü modeline benzer bir yapılanmayı yeniden hayata geçirmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Planlamaya göre, milli takım yapılanmasının başına bir futbol direktörü getirilecek ve teknik kadro bu yapı altında şekillendirilecek.

ŞENOL GÜNEŞ ADINI AÇIKLADI

Futbol direktörlüğü görevi için en güçlü adayın Şenol Güneş olduğu belirtildi.

Gürkan Ak'ın açıklamasında, "Fatih Terim'in bir dönem yürüttüğü futbol direktörlüğü modeline benzer bir sistem bu kez Şenol Güneş ismiyle uygulanabilir. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in göreve getirilip, altında Türk bir teknik adamla yeni yapılanmaya gidilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.

HACIOSMANOĞLU'NUN YAKIN TAKİBİNDE

Haberde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun uzun süredir Şenol Güneş'i yakından takip ettiği ve aslında benzer bir düşüncenin 2026 yılının haziran ayında da gündeme geldiği öne sürüldü.

Federasyonun, milli takımın geleceğine yönelik daha kurumsal bir yapı oluşturmak istediği belirtiliyor.

RESMİ TEKLİF YOK

Öte yandan Şenol Güneş'e şu ana kadar resmi bir teklif yapılmadığı ifade edildi.

İddialara göre TFF'nin hedefi, kasım ayında oynanacak milli maçlar öncesinde yeni yapılanmayı netleştirerek yol haritasını belirlemek.

TFF AÇIKLAYACAK

Montella sonrası dönemde birçok teknik adamın adı Milli Takım ile anılırken, futbol direktörlüğü modeli ve Şenol Güneş iddiası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Federasyonun önümüzdeki günlerde yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.