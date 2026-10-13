Emeklilere ek ödeme: Hesaplarına yatacak

Enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin sabit gelir üzerindeki baskısı sürerken, milyonca emeklinin bütçesini destekleyecek ek ödeme düzenlemesinde yeni detaylar ve hesaplara yatacak ek ödemelerin tutarları belli oldu.

Halkbank, SGK emeklilerinin bütçesini rahatlatmak ve alım gücünü desteklemek amacıyla merakla beklenen yeni ek ödeme promosyon şartlarını açıkladı. Emekli maaşını Halkbank’a taşıyıp 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren tüm vatandaşlar, maaş miktarlarına göre belirlenen 12.000 TL'ye varan karşılıksız promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

Halkbank Ek Ödeme Tutarları Ne Kadar?

Yeni düzenlemeyle birlikte hesaplara yatırılacak ek ödeme miktarları aylık maaş aralıklarına göre belirlendi. Maaşı 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL, 15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerinde olanlara ise 12.000 TL ödeme sunuluyor. Ayrıca SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında kalan hak sahiplerine başvurmaları halinde 5.000 TL ek ödeme verilirken, birden fazla emekli maaşı alanların promosyon tutarı toplam maaş miktarları dikkate alınarak hesaplanıyor.

HALKBANK PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunmak isteyen emekliler, şubeye gitme zorunluluğu olmadan dijital platformlar üzerinden işlemlerini saniyeler içinde gerçekleştirebiliyor. Mobil uygulama kullanıcıları "İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu" veya "Başvuru > Emekli Promosyon Başvurusu" adımlarını izleyerek taleplerini iletebiliyor.

ÖDEMELER HESABA NE ZAMAN YATACAK?

Daha önceden promosyon ödemesi almış olan emeklilerin başvurularında, önceki döneme ait kalan iade veya cayma bedelleri sistem tarafından otomatik olarak düşülüyor. Başvuru süreci başarıyla tamamlanan emeklilerin tanımlanan ek ödeme tutarları kısa süre içerisinde hesaplarına aktarılıyor.