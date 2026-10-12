Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı para belli oldu

UEFA, Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri periyotlarında milli takımlara futbolcu gönderen kulüplere dev bir finansal destek paketi açıkladı. Toplamda 611 kulübe 31,5 milyon euro dağıtacağını duyuran UEFA, milli takım kadrolarında yer alan her uygun oyuncu için kulüplere maç başına 3 bin 845 euro ödeme yapılacağını bildirdi.

Toplam 104 milyon euroluk geniş bütçenin bir parçası olan bu destek kapsamında, kulüplerin kasasına milli ara boyunca sağladıkları katkı oranında önemli gelirler girmesi bekleniyor.

Söz konusu finansal katkı payından en yüksek payı alan kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Son milli maç takviminde Türkiye A Milli Takımı'nın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'na da oyuncu gönderen sarı-kırmızılılar; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Rafael Leao olmak üzere toplam 7 futbolcusuyla temsil edildi.

Oynanan 4 karşılaşmalık periyotta 7 oyuncusunun da milli kadrolarda yer almasıyla Galatasaray, UEFA'nın ödeme kriterlerinde önemli bir gelir elde etti. Oynanan 4 maçlık süreçte oyuncu başına 15 bin 380 euro kazanç sağlayan Galatasaray, toplam 28 oyuncu-maç katılımı üzerinden kasasına tam 107 bin 660 euro (yaklaşık 6 milyon TL) koymayı başardı.

EURO 2028 turnuvasında ödemelerin günlük bazda hesaplanacağını belirten UEFA'nın bu adımı, kadrosunda uluslararası seviyede çok sayıda futbolcu barındıran kulüpler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaya devam ediyor.