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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini

Galatasaray'ın salı gecesi konuk edeceği Barcelona maçı öncesi Rıdvan Dilmen tahminde bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 1
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 2
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Tecrübeli yorumcu, sarı-kırmızılı ekibin maçta önemli fırsatlar yakalayabileceğini ifade ederken, fikstür avantajı konusunda da Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 3
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MİLLİ ARA AVANTAJI

Galatasaray'ın milli aradan daha dinç çıktığını belirten Dilmen, özellikle yabancı oyuncuların fiziksel durumuna dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 4
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Deneyimli yorumcu, Türk futbolcular dışında Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yoğun maç temposu yaşadığını, takımın genel olarak karşılaşmaya daha hazır bir görüntü verdiğini söyledi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 5
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Dilmen ayrıca Fenerbahçe cephesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi öncesi bazı isimleri rotasyonda değerlendirebileceğini dile getirdi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 6
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BARCELONA'YA RAĞMEN UMUTLU

Barcelona'nın son dönemde oldukça formda olduğunu vurgulayan Dilmen, İspanyol ekibinin önemli eksiklerine rağmen yüksek seviyede performans sergilediğini ifade etti ve şunları söyledi:
Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 7
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Ama ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 8
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BARIŞ ALPER VURGUSU

Hücum hattındaki tercihlere de değinen Dilmen, Barış Alper Yılmaz'ın özelliklerinin bu tür büyük maçlarda önemli fark yaratabileceğini söyledi. Topsuz alandaki süratiyle rakip savunmayı zorlayabilecek bir profil çizdiğini belirten deneyimli yorumcu, sahada olmasından yana olduğunu ifade etti.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 9
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Orta sahada görev yapan Gabriel Sara'nın uzun paslarıyla geçiş hücumlarında etkili olabileceğini de sözlerine ekledi.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini - Fotoğraf: 10
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"ÜÇ İHTİMALLİ MAÇ"

Karşılaşmanın sonucuna ilişkin net bir favori göstermeyen Rıdvan Dilmen, mücadeleyi "üç ihtimalli" olarak değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın taraftar desteğiyle güçlü bir reaksiyon gösterebileceğini ancak Barcelona'nın da mevcut formuyla ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

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