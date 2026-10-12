Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini

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BARCELONA'YA RAĞMEN UMUTLU

Barcelona'nın son dönemde oldukça formda olduğunu vurgulayan Dilmen, İspanyol ekibinin önemli eksiklerine rağmen yüksek seviyede performans sergilediğini ifade etti ve şunları söyledi:

Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi.