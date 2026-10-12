Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Barcelona maçı tahmini
Galatasaray'ın salı gecesi konuk edeceği Barcelona maçı öncesi Rıdvan Dilmen tahminde bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Tecrübeli yorumcu, sarı-kırmızılı ekibin maçta önemli fırsatlar yakalayabileceğini ifade ederken, fikstür avantajı konusunda da Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyasladı.
MİLLİ ARA AVANTAJI
Galatasaray'ın milli aradan daha dinç çıktığını belirten Dilmen, özellikle yabancı oyuncuların fiziksel durumuna dikkat çekti.
Deneyimli yorumcu, Türk futbolcular dışında Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın yoğun maç temposu yaşadığını, takımın genel olarak karşılaşmaya daha hazır bir görüntü verdiğini söyledi.
Dilmen ayrıca Fenerbahçe cephesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi öncesi bazı isimleri rotasyonda değerlendirebileceğini dile getirdi.
BARCELONA'YA RAĞMEN UMUTLU
Barcelona'nın son dönemde oldukça formda olduğunu vurgulayan Dilmen, İspanyol ekibinin önemli eksiklerine rağmen yüksek seviyede performans sergilediğini ifade etti ve şunları söyledi:
Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi.
Ama ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın.
BARIŞ ALPER VURGUSU
Hücum hattındaki tercihlere de değinen Dilmen, Barış Alper Yılmaz'ın özelliklerinin bu tür büyük maçlarda önemli fark yaratabileceğini söyledi. Topsuz alandaki süratiyle rakip savunmayı zorlayabilecek bir profil çizdiğini belirten deneyimli yorumcu, sahada olmasından yana olduğunu ifade etti.
Orta sahada görev yapan Gabriel Sara'nın uzun paslarıyla geçiş hücumlarında etkili olabileceğini de sözlerine ekledi.
"ÜÇ İHTİMALLİ MAÇ"
Karşılaşmanın sonucuna ilişkin net bir favori göstermeyen Rıdvan Dilmen, mücadeleyi "üç ihtimalli" olarak değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın taraftar desteğiyle güçlü bir reaksiyon gösterebileceğini ancak Barcelona'nın da mevcut formuyla ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.