Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tehlikesini açıkladı
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde bekleyen tehlikeyi Ümit Özat açıkladı.
Spor yorumcusu Ümit Özat, Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetini ve sarı-kırmızılıların mevcut kadro yapısını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu liderlik yarışında Galatasaray'ı avantajlı gören Özat, özellikle bazı oyuncuların performansına dikkat çekti.
"LEAO'NUN ÇIKMASI DOĞRUYDU"
Karşılaşmada Rafael Leao'nun oyundan alınmasının doğru bir karar olduğunu belirten Özat, milli aranın Galatasaray için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.
Özat, "Leao'nun oyundan çıkması doğruydu. Çünkü sarı kartı vardı. Milli ara Galatasaray'a iyi geliyor. Büyük takım hocaları bu araları iyi analiz eder. Eksikleri gidermek için vakit olur ve çalışmalar yaparlar" ifadelerini kullandı.
"JAKOBS'U BEĞENMİYORUM"
Sarı-kırmızılı takımın bek performanslarını eleştiren deneyimli yorumcu, Ismail Jakobs'un beklentilerin altında kaldığını dile getirdi.
Özat, "Jakobs'u ise beğenmiyorum. Maç boyu sadece 1 tane hücumda isabetli orta yaptı o da gol oldu. Galatasaray'ın iki beki de yetersiz. Sağ beki zaten Barış idare ediyor" dedi.
"LİGİN EN İYİ KADROSU GALATASARAY'DA"
Galatasaray'ın kadro kalitesinin rakiplerinin önünde olduğunu savunan Ümit Özat, geniş rotasyonun sarı-kırmızılıların en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi.
Özat, "Galatasaray'ın milli ara dönüşü kazanması onlar adına önemli. Ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Batrakov ve Sara iyi alternatif oldu. Deniz de forvete alıştı. Torreira zaten formda. Barış da randıman almaya başladı" şeklinde konuştu.
"DAHA OSIMHEN VE LEMINA DÖNECEK"
Kadronun henüz tam anlamıyla eksiksiz olmadığını vurgulayan Özat, önemli isimlerin dönüşüyle takımın daha da güçleneceğini belirtti.
"Daha bu takıma Sallai, Osimhen ve Lemina da katılacak" diyen Özat, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında önemli avantaja sahip olduğunu ifade etti.
"SANE SORUNUNU ÇÖZMEK ZORUNDA"
Teknik direktör Okan Buruk'a da mesaj gönderen Ümit Özat, Leroy Sane'nin performansına dikkat çekti.
Özat, "Ama Okan Buruk, Sane sorununu çözmek zorunda. Çünkü çok kötü oynuyor. İlkay'a gelmiyorum bile. Feciat bir açıklama yapmış" sözleriyle eleştiride bulundu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKESİ
Galatasaray'ın Süper Lig'de kadro kalitesiyle fark yaratabileceğini belirten Özat, asıl ölçünün Avrupa kupalarında alınacak sonuçlar olacağını söyledi.
Deneyimli yorumcu, "Bu kadro ligi zaten yener. Sen Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacaksın?" ifadeleriyle sarı-kırmızılıların Avrupa performansına vurgu yaptı.