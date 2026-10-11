Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tehlikesini açıkladı

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"LİGİN EN İYİ KADROSU GALATASARAY'DA"

Galatasaray'ın kadro kalitesinin rakiplerinin önünde olduğunu savunan Ümit Özat, geniş rotasyonun sarı-kırmızılıların en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi.

Özat, "Galatasaray'ın milli ara dönüşü kazanması onlar adına önemli. Ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da. Batrakov ve Sara iyi alternatif oldu. Deniz de forvete alıştı. Torreira zaten formda. Barış da randıman almaya başladı" şeklinde konuştu.