Hacıosmanoğlu'nun yerine gelecek ismi açıkladı
MHK skandalıyla sallanan TFF Başkanlığı koltuğundaki İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine gelecek isim merakla beklenirken Serdar Ali Çelikler flaş bir iddiayı gündeme getirdi.
Eleştirilerin odağında yer alan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine adı geçen ismi Serdar Ali Çelikler açıkladı.
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, TFF iddiasının haricinde Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelikler, Portekizli yıldızın devre arasında Türkiye'ye transfer olabileceğini ve en güçlü ihtimalin Galatasaray olduğunu öne sürdü.
"RONALDO GELİRSE İLK 11'E YAZILIR"
Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 1000 gol hedefine yaklaştığını hatırlatan Çelikler, yıldız futbolcunun Türkiye seçeneğini değerlendirebileceğini söyledi.
Çelikler, "Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir. Bu takım olursa en kuvvetle muhtemel Galatasaray olur. Gelirse Leao hemen oturur ve Ronaldo ilk 11 oynar. Abartarak söylüyorum Osimhen bile yedek kalır. 1000 gole ulaşmasına sadece 20 gol kaldı" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY KIYASI
Avrupa hedefleri üzerinden iki ezeli rakibi karşılaştıran Çelikler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yaklaşımının farklı olduğunu savundu.
Deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarı değil. Orada grubu 1 puanla bile tamamlasalar kimse İsmail Kartal'a bir şey demez. Bu bir tahmin değil bilgidir. Galatasaray'da ise önemseniyor. Geçen senelerde bu böyle değildi. Ama her futbolcu kendini Avrupa kupasında göstermek ister" dedi.
MİLLİ TAKIM İÇİN ARDA TURAN İDDİASINA YANIT
Son dönemde A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan hakkında da konuşan Çelikler, genç teknik adamın göreve gelmeyeceğini iddia etti.
Çelikler, "Milli Takım için Arda Turan olmaz. Net bir şekilde Arda Hoca gelmez. Fatih Terim gelmeyebilir. Çünkü özgür ağırlığı var onun. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'ya teklif gelirse kabul ederler" değerlendirmesinde bulundu.
TFF BAŞKANLIĞI İÇİN İSİM VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığıyla ilgili kulis bilgilerini de paylaşan Çelikler, bazı isimlerin adaylık için konuşulduğunu söyledi.
HACIOSMANOĞLU YERİNE AHMET NUR ÇEBİ
Serdar Ali Çelikler TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yerine gelecek ismi de duyurdu.
Tecrübeli yorumcu, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ismini ön plana çıkarırken "TFF Başkanlığı için Fatih Terim, Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Eröğüt'ün isimleri adaylık adına geçiyor. Zaten Eröğüt'ün planları ve projeleri var. Yönetim Kurulu bile hazır" ifadelerini kullandı.
RONALDO İDDİASI GÜNDEM YARATTI
Serdar Ali Çelikler'in Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olabileceği yönündeki sözleri kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Ancak şu ana kadar Galatasaray veya oyuncu cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.