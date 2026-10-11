Hacıosmanoğlu'nun yerine gelecek ismi açıkladı

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Deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe'nin hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarı değil. Orada grubu 1 puanla bile tamamlasalar kimse İsmail Kartal'a bir şey demez. Bu bir tahmin değil bilgidir. Galatasaray'da ise önemseniyor. Geçen senelerde bu böyle değildi. Ama her futbolcu kendini Avrupa kupasında göstermek ister" dedi.