Hacıosmanoğlu'nun ilk adayı belli oldu: Her yolu deneyecek

UEFA Uluslar A Ligi'nde çıktığı ilk 4 maçta büyük bir hezimet yaşayan A Milli Takımda beklenen karar çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu olağanüstü toplantının sonucunda Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı.

HACIOSMANOĞLU TEŞEKKÜR EDİP UĞURLAYACAK

İtalyan teknik adamla önümüzdeki günlerde bir araya gelecek olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu emekleri için bizzat teşekkür edecek.

Uluslar Ligi'ndeki son 2 maçına yaklaşık 1 ay sonra çıkacak olan milli takım için teknik direktör arayışı da hemen başladı.

İLK ADAY ARDA TURAN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ilk sıraya Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ı yazdı. Genç teknik adamın Ukrayna ekibindeki görevi nedeniyle anlaşma zor gözükürken Hacıosmanoğlu ikna etmek için her yolu deneyecek.

YERLİ VE YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER LİSTEDE

Anlaşma sağlanamaması halinde Şenol Güneş ve Fatih Tekke de yerli adaylar arasında yer alıyor. Yabancı adaylarda ise Julian Nagelsmann, Didier Deschamps ve Vitor Pereira'nın adı geçiyor.