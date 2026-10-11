1400 kişi acillere akın etti: Önce çocukları sonra yetişkinleri vurdu, hastaneler doldu taştı!

Tokat kent merkezinde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 9 Ekim günü saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda 1300-1400 civarında çok sayıda çocuk ve yetişkin hastanelere sevk edildi. Aniden başlayan şikayetler şehri alarma geçirdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Hastalardan 15'i yatarak tedaviye alınırken hepsinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan salgın şüphesi üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat açıklamalarda bulundu.

En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan su testlerinde bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, sonuçlar kesinleşene kadar suların kaynatılarak tüketilmesi uyarısı yapıldı.

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Başvuruların seyri hakkında detaylı bilgi veren Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat, sürecin nasıl geliştiğini ve son durumu şu sözlerle aktardı:

"Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalara sıçrama oldu. 15 yatan hastamız var, hepsinin genel durumu iyi. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı 1300-1400 civarında, ancak süreç devam ettiği için sayılar değişkenlik gösterecektir"

"SULARI KAYNATMADAN KULLANMAYIN!"



Vatandaşlara resmi kanalları takip etmeleri ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelindeki içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli ve kaynatarak su kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmeleri önemle rica olunur.’’ (DHA)