Korkutan salgın alarmı yapıldı, Valilik resmen duyurdu: Tüm pazarlar kapatıldı!

Amasya’da şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentteki tüm hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Amasya Valiliği, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla bu kararın alındığını duyururken, şartları taşıyan sevkler için “Herhangi bir genel sevk yasağı bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

ÇEVRE İLLERDE DE GÖRÜLDÜ: KOMİSYON KARARIYLA KAPATILDI

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hem çevre illerde hem de Amasya'da şap hastalığı vakalarının tespit edildiği bildirildi. Oluşan risk üzerine harekete geçen Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını muhafaza etmek amacıyla il genelindeki tüm hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI GELDİ

Salgın riskine karşı önlemlerin artırıldığını vurgulayan Valilik, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla ekipler tarafından kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirlerinin aralıksız uygulandığını belirtti.

"GENEL SEVK YASAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Hayvan pazarlarının kapatılmasının kentteki tüm hayvan hareketlerinin durdurulduğu anlamına gelmediğini netleştiren açıklamada, sürecin mevzuata uygun yürütüleceği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2026/2) ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla il içi hayvan sevklerinde, il dışı hayvan sevklerinde mevzuatta belirtilen sağlık şartları, veteriner sağlık raporu, kayıt ve diğer gerekli belgeler ile kontrol ve denetim hükümlerine uyulması şartıyla herhangi bir genel sevk yasağı bulunmamaktadır.”