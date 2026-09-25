Vaka tespit edildi! Hayvan pazarının kapısına kilit vuruldu

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan açıklamada, kentte şap hastalığı vakası tespit edildiği, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca Kırıkkale Hayvan Pazarı'nın geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

HAYVAN HAREKETLERİ DURDURULDU

Hayvan hareketlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla ekipler tarafından kontrol, denetim ve veteriner sağlık tedbirlerinin uygulandığı, hastalıkla mücadele kapsamında belirlenen karantina ve biyogüvenlik tedbirlere titizlikle uyulmasının önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada yetiştiricilerin, hayvan hareketleri ve hayvan alım-satımında resmi makamlarca alınan kararlara ve veteriner hekimlerin uyarılarına riayet etmelerinin önemli olduğu belirtildi. (AA)

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı; sığır, koyun, keçi ve domuz gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen, bulaşıcılığı oldukça yüksek bir viral enfeksiyondur. Hastalık, hayvanlarda ateş, ağız ve dil bölgesinde yaralar, yoğun salya ve ayaklarda oluşan lezyonlarla kendini gösterebiliyor.