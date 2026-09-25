Şap hastalığı et krizini kapıya getirdi! Sağılan inek sayısı azaldı

Şap hastalığı aşılamanın yüzde 92'ye ulaşmasına rağmen tam anlamıyla kontrol altına alınmadı. Yüksek bulaşıcılık taşıyan hastalık geçen yıl besiciyi 160 milyar lira zarara uğrattı. Hastalığın devam etmesi durumunda et veriminde yüzde 45 bir düşüş yaşanması bekleniyor.

5 günde 12 canlı hayvan borsası kapatıldı. Ağrı, Kayseri, Sivas, Ankara, Nevşehir, Sakarya, Kırşehir, İzmir, Yozgat ve Yalova’da birer ve Uşak’ta iki canlı hayvan borsası kapanmasına karar verildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne göre son bir yılda besi yemi fiyatı yüzde 34.5, süt yemi yüzde 31.8 arttı. Şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketiin kısıtlanması ve yükselen yem maliyetleri kırmızı ette yeni zam endişesini artırırken, zam sinyalleri de geldi.

Nefes'ten Selenay Yağcı'ya konuşan Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Başkanı Nihat Çelik, hayvan pazarlarının kapanmasıyla satılması beklenen hayvanın daha uzun süre yem ve bakım ihtiyacının oluştuğuna değindi. Çelik, mücadele sürerken üreticinin ekonomik olarak yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

SAĞILAN İNEK SAYISI AZALDI

Aydın Süt Üreticileri Birliği Başkanı Servet Başkaya, da Yağcı'ya konuştu. Başkaya, artan yem ve mazot maliyetlerinin yanı sıra şap hastalığının da yayılmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını anlattı. Başkaya, şap hastalığının sağılan inek sayısının azaldığını belirtti. Başkaya, azalan hayvan ve verimler nedeniyle gıda fiyatlarının kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayarak üreticinin korunması gerektiğini dile getirdi.

Desteklerin ürün miktarı üzerinden verilmesini isteyen Başkaya, “Bir litre süt karşılığında en az 1.5 kilogram yem almalıyız. Sütün litresi 30 liranın üzerinde satılıyor. Bu fiyat bile yeterli değil” diye konuştu.