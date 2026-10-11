Zehra Güneş 11 Ekim'i unutmadı: "Zor olacak" diyerek açıkladı

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"O yüzden de çok çeşitli bir oyunda çok üst düzey takım arkadaşlarımın olduğu bir yerde benim de performansımı çok iyi hissettiriyor bu çünkü her zaman daha üstüne koymam gerektiğini ve her sezonda kafamda "Daha neyi iyi yapabilirim?" sorusuyla başlıyorum. O yüzden benim için hep farklı bir heyecan, hep farklı bir sevinç alıyor."