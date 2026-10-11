Zehra Güneş 11 Ekim'i unutmadı: "Zor olacak" diyerek açıkladı
Milli takımın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, 11 Ekim'i unutmadı. "Zor olacak" diyerek açıkladı.
Filenin Sultanları'nın yıldızı, VakıfBank'ın kaptanı Zehra Güneş, 11 Ekim'i unutmadı. "Zor olacak" diyerek açıkladı.
"Yeni sezona geçen sezonun motivasyonuyla bu sene de başaracaklarımızın heyecanıyla başlıyorum" diyen Zehra Güneş, TRT Spor'daki röportajında şunları söyledi:
"Çok üst düzey takım arkadaşlarım var. Üst düzey bir organizasyonda, üst düzey bir ligde ve çok iyi oyuncuları olan takımlara karşı oynayacağız ve bunun çok farkındayız. O yüzden çok güzel voleybolun olacağı, zorlu maçların bizi beklediği, iniş çıkışların tabii ki de olacağı güzel ve uzun bir sezon bekliyoruz."
"İlk hedefimize ulaştık Antalya'da. Kupayla evimize döndük. Şimdi önümüzde Dünya Kulüpler Şampiyonası var. Çok heyecanlıyım çünkü uzun 2-3 sezondur sanırım gidemiyoruz."
"Hiç oynamamış gibi hissediyorum orada. Orası çok farklı bir podyum tabii ki. Umarım bayrağımızı güzel yerlerde dalgalandırıp tekrardan gelebiliriz. Uzun bir sezon, o yüzden adım adım odaklanıp yapacaklarımızı düşünerek hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz."
"O yüzden de çok çeşitli bir oyunda çok üst düzey takım arkadaşlarımın olduğu bir yerde benim de performansımı çok iyi hissettiriyor bu çünkü her zaman daha üstüne koymam gerektiğini ve her sezonda kafamda "Daha neyi iyi yapabilirim?" sorusuyla başlıyorum. O yüzden benim için hep farklı bir heyecan, hep farklı bir sevinç alıyor."
"11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Ben yazın kazandığımız kupaları kendi farkındalıklarının farkına varması gereken veya olan ve kendi yolunu çizen kızlara adamıştım."
"Ben Süper Kupayla birlikte bu sezon alacağımız bütün kupaları kız çocuklarına armağan etmek istiyorum. Bu benim en büyük motivasyonlarımdan biri."
"O yüzden de burada oynadığımız, onların desteğinin olduğu ekran başında, salonda bizi destekleyen bütün taraftarların gücüne ihtiyacımız var çünkü zor bir sezon olacak."