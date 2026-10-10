Son dakika | İstanbul’da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken hastanedeki bazı hastalar tahliye edildi.

HASTANENİN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, İstanbul’un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çatısında meydana geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını belirtilirken, yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı bildirildi.

Yoğun dumanın yayılması üzerine dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

VALİLİK AÇIKLADI: HASTANE YANGININDA CAN KAYBI YOK

İstanbul Valiliği, Kartal’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. İdari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayarak çatıya sıçrayan yangında can ve mal kaybı yaşanmadığı ve dumandan etkilenme ihtimaline karşı D bloktaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildiği belirtildi.

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle oldu:

“10 Ekim 2026 tarihinde saat 19.27 sıralarında, Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi’nde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari binasında yangın çıkmıştır.

İlk incelemelere göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangın, binanın çatısına sıçramış; yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayılmıştır. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir.

Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır.” (AA-DHA)