Erdoğan'ın hitabetindeki değişimi Ahmet Hakan yazdı: Son günlerde...

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın hitabetinde son zamanlarda değişiklik olduğunu öne sürdü. Hakan'ın iddiasına göre Erdoğan'ın hitabeti son günlerde yeniden formunun zirvesinde.

Erdoğan'ın; enerji, coşku ve etki gücünün yeniden arttığını öne süren Hakan, "Erdoğan’ın siyasetteki en büyük dayanak noktalarından biri olan hitabeti, yeniden ön plana çıkmış durumda." dedi.

Hakan'ın yazısındaki kısım şu şekilde oldu:

ERDOĞAN’IN HİTABETİ

SON günlerde Erdoğan’ın hitabetinde şöyle şeyler oluyor:

- Yeniden formunun zirvesinde gibi.

- Coşkusu ve enerjisi yeniden yükseliyor gibi.

- Etki gücü yeniden artıyor gibi.

- Konuşma metni daha heyecanlı hale geliyor gibi. Kısacası... Erdoğan’ın siyasetteki en büyük dayanak noktalarından biri olan hitabeti, yeniden ön plana çıkmış durumda.

FON KRİZİNE SICAK BAKMAYAN AKP

Meclist'te fon krizi ile ilgili bir komisyonun kurulmasına sıcak bakmayan AKP'nin tutumunu eleştiren Hakan, iktidarın savunmasının yanlış olduğunu şu sözlerle belirtti:

Çünkü böyle bir komisyonun konuyu magazinleştireceği düşünülüyor. Bunun da iktidara zarar vereceğine inanılıyor.

*Bir açıdan doğru olabilir bu yaklaşım. Ama işin bir de şu tarafı var:

* Meclis’te araştırma komisyonu kurulursa...

- İktidar ve muhalefet, sadece gerçekler üzerinden yürümek zorunda kalacak.

- Spekülasyonlardan arınma söz konusu olacak.

- Önüne gelenin önüne geleni töhmet altında bırakma süreci sona erecek.

*

Ayrıca araştırma komisyonu kurulmaması, konunun sulandırılmasına engel olmuyor ki. İşte bakın: Meclis Genel Kurulu’nda isteyen istediğini söylüyor, bazıları konuyu sulandırıyor, bazıları magazinleştiriyor.

*Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulsa...

- Belki süreç bir disiplin içinde yürüyebilir.

- Belki meselenin gerçek boyutu ortaya çıkabilir.

- Belki yalanlardan beslenenlerin beslenme kaynakları kesilebilir.

- Belki muhalefet de sadece gerçekler üzerinden yürümek zorunda kalabilir.

*Yani demem o ki:

Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulması konusu, keşke iktidar tarafından bir kez daha düşünülse.

AKP'YE GEÇECEĞİ İFADE EDİLEN BÜYÜKŞEHİR

Geçtiğimiz günlerde bir büyükşehir belediyesinin AKP'ye geçeceği AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın tarafından açıklanmıştı. Hakan tahmin sıralaması yaptı ve bu listeye Ankara'yı da ekledi. Mansur Yavaş dün bu iddiaları net ve sert şekilde yalanlamıştı.

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk’te şöyle dedi:

*“Yakında bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti’ye geçecek.”

*İzmir de geçtiğine göre artık “yok canım” diyemiyorum ve tahmin sıralamı sunuyorum:

*- BİRİNCİ SIRA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

- İKİNCİ SIRA: Muğla Büyükşehir Belediyesi.

- ÜÇÜNCÜ SIRA: Ankara Büyükşehir Belediyesi."