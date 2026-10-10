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Son Dakika | "Mansur Yavaş AKP'ye katılıyor" iddialarına net yalanlama!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş AKP'ye katılacağı iddialarına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamadaa iddialar kesin bir dille yalanlandı.

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Son Dakika | "Mansur Yavaş AKP'ye katılıyor" iddialarına net yalanlama!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, AKP'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaalar yalanlandı ve "Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir.

Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

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'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir.

Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mansur Yavaş Ankara
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