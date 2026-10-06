Butlan CHP'sinde Mansur Yavaş pişmanlığı: Yanlış yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın butlan CHP'sinden istifa ettiğini açıklamasının ardından parti kulislerinde derin bir "pişmanlık" hakim olduğu itiraf edildi.

Süreç, butlan sözcüsü Müslim Sarı’nın parti kürsüsünden yaptığı açıklamalarla alevlendi. Sarı, belediye başkanlarının genel başkanları dışında başka liderlerle diyalog kurmasını eleştirerek, "Hiç kimse CHP'den üstün değildir" dedi.

Eleştirilere sert çıkan Mansur Yavaş, kendisini asla partilerin üzerinde görmediğini, bu yöndeki ithamları "hadsizlik" olarak nitelendirdiğini belirterek CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini vurgulayan Yavaş, seçmen iradesine sadakatin siyasetin namusu olduğunu ifade etti.

"YANLIŞ YAPILDI" İTİRAFI

Yandaş Türkiye Gazetesi'ne konuşan butlancı CHP kurmayları, istifa kararının parti içinde büyük bir moral bozukluğuna yol açtığını kabul etti. Kaynaklar, Yavaş sürecinde hatalı adımlar atıldığını ve bu ayrılığın doğru olmadığını dile getirdi. Kurmaylar, "Mansur Bey konusunda yanlış yapıldı, istifa kararı da doğru değildi" dedi.

Aynı zamanda muhalefetteki bölünmenin en çok iktidara yaradığını belirten parti içi yetkililer, tek başına hiçbir partinin üç büyükşehri garanti göremeyeceği uyarısında bulundu. Muhalif seçmenin sandıkta bir arada tutulamamasının AKP'nin işini kolaylaştırdığına dikkat çekildi.