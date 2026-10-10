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Halk TV Türkiye Eyüpsultan Belediyesi'nde seçim: Girişler engelleniyor

Eyüpsultan Belediyesi'nde seçim: Girişler engelleniyor

Eyüpsultan Belediyesi'nde belediye başkanı Mithat Özmen'in tutuklanmasının ardından seçimler gerçekleştiriliyor. Seçimin gerçekleşeceği salona girişler kısıtlandı.

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CHP ve YENİ Parti’ye yönelik belediye operasyonları sürüyor. Bugün Ataşehir ve Eyüpsultan’da belediye başkalarının tutuklanmasının ardından belediye meclislerinde seçimler gerçekleştirildi.

Ataşehir’de CHP ve YENİ Parti seçime katılmadı AKP’nin adayı Serdar Orhanlı kazandı.

Eyüpsultan ise seçimler 14.00’da başlayacak. Seçim öncesi belediye önünde emniyet geniş güvenlik önlemleri aldı.

BELEDİYE BİNASINA GİRİŞLER ENGELLENDİ

Belediye binasına ise seçimler nedeniyle girişler engellendi. Gürsel Tekin belediyeye girmek istedi ancak izin verilmedi.

Belediye Başkan Mithat Özmen’in tutuklanmasının ardından gerçekleştirecek başkanvekili seçimleri için sadece Belediye Meclis Üyeleri içeri alınıyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nde 14 üyesi olan Cumhur İttifakı’na karşın CHP 22 meclis üyesiyle çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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