Erdoğan helikopter de kullanabiliyor musunuz sorusuna yanıt verdi: Yes

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın açılışında makinist koltuğuna oturdu. Erdoğan’ın tren yolculuğu sırasında yaptığı konuşmalar ve AB Komiseri Marta Kos ile helikopter diyaloğu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın açılış törenine katıldı. Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da konuşma yaptı.

Açılışın ardından Erdoğan, trenin makinist koltuğuna geçti. Yolculuk sırasında hız göstergesine bakan Erdoğan, görevlilere, “Kaça kadar çıkıyordu bu?” diye sordu. Görevli, trenin 200’e kadar çıktığını belirterek hızın 194-195 seviyelerine ulaştığını söyledi.

Yanındakilerin “200, bravo Sayın Cumhurbaşkanım” sözleri üzerine hatta daha önce 220 hızla test yapıldığı aktarıldı.

"BİZ BURADAYKEN KORKMA"

Yolculuk sırasında Marta Kos’un “Korkmuyorum” sözleri tercüman aracılığıyla Erdoğan’a iletildi. Erdoğan da Kos’a, “Biz buradayken korkma” yanıtını verdi.

Erdoğan daha sonra Kos’a treni nasıl bulduğunu sordu. Kos, tren yolculuğunu beğendiğini belirterek, trafiksiz ulaşımın özgürlük hissi verdiğini söyledi. Kitap okunabildiğini, sohbet edilebildiğini ve yolculuğun rahat geçtiğini ifade etti.

HELİKOPTER SORUSUNA YANIT: YES

Marta Kos, sohbetin devamında Erdoğan’a, “Helikopteri de kullanabiliyor musunuz acaba?” diye sordu. Erdoğan bu soruya İngilizce olarak “Yes” yanıtını verdi. Bu cevap üzerine trendekiler arasında gülüşmeler yaşandı.