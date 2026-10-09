Erdoğan'dan fon soruşturması çıkışı: Kadrolarımıza operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde fon krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan konuşmasında YENİ Parti’nin fon krizinde adı geçtiğinin iddia ettiği AKP’li isimlere ilişkin ve bu iddialara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bakanlar Ömer Bolat ve Mahinur Göktaş’ın fon vurgunun da adının karıştığını iddia etmiş iki bakan da bu iddiaları yalanlamıştı. Erdoğan bu iddialar üzerinden isim vermeden YENİ Parti’ye yüklendi.

Erdoğan “kadrolarımıza operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, fon soruşturmasındaki iddiaları dile getiren muhalefete ve gazetecilere yönelik olarak, "Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerinin haysiyet cellatlığı, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasını satır başları şöyle:

"Kim milletin hakkına, emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısı, emniyeti, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar, bizim de bunlarla işimiz olmaz ve olamaz.

Suç işleyenin yargı yakasına yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanın yakasına yapışır. Bu konudaki kararlılığımızı, hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik fakat şunu da bilsinler; ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerinin haysiyet cellatlığı, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlak ve dürüstlüktür.

SAPA SAĞLAM DURUYORUZ

Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Haksızlığın hukuksuzluğun tamahkarlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz."

Peki, sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize sataşanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Yalan istersen bunlarda bol. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler, sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın, kendi pisliklerini bize de bulaştırmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Müfrit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın, boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar. Bir de çıkıp utanmadan bize laf söylüyorlar. Kardeşlerim, bakın, bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir. Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var. 'İzledim' dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş dost akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz.

YARGI GÖREVİNİ YAPAR

Hem şehir şehir, meydan meydan ulaşıp milletin malını çalanlara hesap sormacaksınız hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz. Daha evvel defalarca söyledim. Bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur, yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun, meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yakasına yargı zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanların yakasına hiç tereddüt etmeden yapışır. Bu konudaki kararlılığımızı, bu konudaki hassasiyetimizi 24 sene boyunca defalarca milletimize gösterdik. Fakat şunu da bilsinler ki ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerin, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz."



