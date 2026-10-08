Son Dakika | Fon vurgunundan iki bakan daha çıktı iddiası! Ümit Özlale belge numaraları verdi

YENİ Partili Ümit Özlale, hesap numaraları da vererek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir'ın da fon vurgununda yer aldığını iddia etti.

Özlale, Bakan Göktaş Özdemir'in babasının fon vurgunundan 830 milyon liralık işlem yaptığını iddia etti:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?"

ÖZDEMİR İDDİAYI YALANLADI

Bakan Özdemir, iddiayı yalanladı. Özlale'nin bir isim karışıklığı ile suçlama yaptığını söyledi. Özdemir, söz konusu ismi TC numarası ile babasını TC numarasının aynı olmadğını belirti.

BAKAN BOLAT'A YÖNELİK İDDİA

Özlale, Bakan Bolat'a yönelik 170 milyon liralık iddiasını da şöyle dile getirdi:

"Sayın Bolat, Hedef Portföy'de MKK işlem no'su XXXX olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Hedef Portföy'de MKK no'su XXX olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda biz, kamuoyunu şiddetle ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz."

İKİ BAKANIN İSMİNİ VE İŞLEM NUMARALARINI İFŞA ETTİ

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM’de gündeme getirdiği fon vurgunu iddialarına ilişkin yeni açıklama yaptı. Özlale, kabinedeki iki bakanla ilgili işlem iddialarını belge numarası vererek kamuoyuna duyurdu.

Özlale, daha önce kapalı fonlarda AKP’li siyasetçi ve bürokratların da işlem yapmış olabileceğini söylediklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Meclis’te üç soru yönelttiklerini belirten Özlale, Yılmaz’ın özel kalem müdürünün bu fonlarda parasının bulunduğunu kabul ettiğini söyledi.

Özlale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Elbette bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama konusu olamaz ancak ayrıcalıklı işlem ve kamu görevi nedeniyle edinilen bilginin kişisel kazanç için kullanıldığı iddiaları da cevapsız bırakılamaz. Binlerce tasarruf sahibi parasının akıbetini beklerken kamu görevi yürütenlerin kendi işlemleri konusunda da şeffaf olması gerekir.”

BOLAT'A 170 MİLYONLUK SORU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Hedef Yatırım Portföy’deki yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Özlale, doğrudan Bakan Bolat’a seslendi:

“Sayın Bolat, Hedef Portföy'de MKK işlem no'su XXXX olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?”

Özlale, ellerinde belge olmayan hiçbir iddiayı açıklamadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Tekrardan söylüyorum; YENİ Parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz, belgenin numarasını size söylüyorum.”

BAKAN GÖKTAŞ'IN BABASI ÜZERİNDEN 830 MİLYON İŞLEM İDDİASI

Özlale, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da babası Hasan Özdemir üzerinden soru yöneltti. Hasan Özdemir’in PHE ve PRY fonlarında işlem yapıp yapmadığını soran Özlale, şu ifadeleri kullandı:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı?”

Özlale, bir işlemin MKK numarasını da açıkladığını belirterek, “Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?” diye sordu.

ERDOĞAN'A PAZARTESİ ÇAĞRISI

Özlale, fon vurgununa ilişkin tam listenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın masasında olduğunu öne sürdü. Erdoğan’ın kamuoyunun beklediği açıklamayı yapmadığını savunan Özlale, hafta başına kadar adım atılmasını istedi.

"ÇOK BÜYÜK MEBLAĞLARLA İŞLEM YAPAN AK PARTİ ÜYELERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Özlale, “Eğer hafta başına kadar, pazartesiye kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine, yeniden, belgeli bir şekilde bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.” dedi.

Özlale, açıklamasının sonunda listedeki isimlere ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “Kendisi eğer—bizde olan liste kendisinde de var—bu listedeki isimlerle ilgili gereğini yapmazsa biz de YENİ Parti olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"İsmini vere vere, piyasa manipülasyonunun yapıldığı fonların adını vere vere bu vurguna karşı Sayın Mehmet Şimşek'i ve oradaki ekonomi bürokratlarını uyarmıştık.

Daha sonrasında basında, akademide, iş dünyasında bu piyasa vurgununa dair, bu piyasanın olası vurgununa dair birçok haber çıktı. Bunların hiçbir tanesine kulak asılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek piyasada bir manipülasyon olacağını, olabileceğini ve buna göre hareket edeceklerini söyledi. Hiçbir işlem yapılmadı.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, şimdiki Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, yine bu Borsa İstanbul'da piyasalardaki manipülasyonu fark ettiklerini, bir soruşturma açmak istediklerini fakat resen soruşturmaya izin alamadıklarını belirtti.

Dolayısıyla bu Susurluk, yani finansın Susurluk'u herkesin gözü önünde oldu....

Bizler YENİ Parti olarak bu vurgun ortaya çıktığı andan itibaren çok hızlı ve etkili adımlar attık. Genel Başkanımızın başkanlığında bir fon krizi masası oluşturduk. Araştırma önergesi verdik. Kanun teklifi hazırladık.

AK Parti'nin hâlâ Meclise sunmadığı bir kanun teklifini bizler 10 gün önce bütün detaylarıyla herhangi bir kamu kaynağına başvurmadan gerçek mağdurları tespit edip haksız kazanç sağlayanlardan o paranın alınarak gerçek mağdurlara dağıtılmasını içeren bir kanun teklifi hazırladık.

Dün Mecliste Sayın Cevdet Yılmaz'a bu haksız kazançlarla ilgili AK Partili bazı siyasetçilerin ve bürokratların da olabileceğini anlatıp üç tane soru sorduk. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin bu kapalı fonlarda bir parasının olup olmadığıydı.

Sayın Cevdet Yılmaz bütün içtenlikle buna cevap verdi ve dedi ki: "Evet, benim özel kalem müdürümün bu kapalı fonlarda parası vardı. Hatta arkadaşlarıyla beraber bu fona para koydular." ki bu da aslında bir suç. Ve burada kamu bürokratı olmasına rağmen, kamu bürokrasisinde en önemli pozisyonlardan bir tanesini teşkil etmesine rağmen kendi özel kaleminin bu kapalı fonlarda parası olduğunu kabul etti.

Kendisine biz iki soru daha sormuştuk. Şu anda kabinede, mevcut kabinede olan bir bakanın 170 milyonluk bir işlem yapıp bu fondan çıkış yaptığını sorduk. İkincide bir bakanın babasının 470 milyonluk fonu 830 milyona çıkartıp tekrardan bu fondan çıkış yapıp yapmadığını sorduk. Sayın Cevdet Yılmaz da bize elimizde somut bir delil varsa bunları açıklamamız gerektiğini söyledi. Bizler bu saate kadar kendilerinden bir açıklama bekledik. Herhangi bir şekilde açıklama olmadığı için de şimdi size ben, değerli basın mensuplarına bu açıklamayı yapıyorum.

Elbette bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama konusu olamaz ancak ayrıcalıklı işlem ve kamu görevi nedeniyle edinilen bilginin kişisel kazanç için kullanıldığı iddiaları da cevapsız bırakılamaz. Binlerce tasarruf sahibi parasının akıbetini beklerken kamu görevi yürütenlerin kendi işlemleri konusunda da şeffaf olması gerekir.

Dün Sayın Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Hedef Yatırım Portföy bünyesinde yatırımları hakkında detaylı bir açıklama yaptı.

Sayın Bolat, Hedef Portföy'de MKK işlem no'su XXXX olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?

Tekrardan söylüyorum; YENİ Parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz, belgenin numarasını size söylüyorum.

Hedef Portföy'de MKK no'su XXX olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Bu konuda biz, kamuoyunu şiddetle ve hemen açıklandırmanızı bekliyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı?

Bu işlemlerden birinin MKK numarası XXXX mü? Tekrardan söylüyorum; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge no'sunu veriyorum size:XXXX. Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?

Dün Sayın Cevdet Yılmaz'a Mecliste sorduğumuz soruları bugün isim vererek ve elimizdeki belgelerle beraber siz basın mensuplarıyla ve Sayın Cumhurbaşkanıyla paylaşmak istiyoruz.

Değerli basın mensupları, bu sürecin başını hatırlayalım. Eğer YENİ Parti'nin ısrarlı takibi olmasa, bu fon vurgununu aydınlatma çabası olmasa bugün kimse Fatma Betül Sayan Kaya'yı konuşmuyor olacaktı.

Sayın Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'yı konuşmuyor olacaktı. Diğer isimler de belki gizleniyor olacaktı.

Bu vurgunu yapanların sıralı tam listesi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın tam masasının üzerinde duruyor.

Bizim şu anda bugün sizlerle paylaştığımız iki tane isim dışında bu vurgunda payı olanların tam sıralı listesi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın masasının önünde duruyor.

Ama kendisi kamuoyunda bir beklenti oluşmasına rağmen bunu bizlerle paylaşmıyor, gizliyor ve maalesef yakınlarını koruyor.

Bizler Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hafta başına kadar bu fon vurgununun AK Parti ayağıyla ilgili gereğini yapmasını talep ediyoruz.

Eğer hafta başına kadar, pazartesiye kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine, yeniden, belgeli bir şekilde bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.

Bugün sizlerle iki tane önemli ismi paylaştık. Bunların ikisi de kabinede. Bir tanesi Ticaret Bakanı, bir tanesi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Şimdi burada sizlerle belge numaralarını paylaştığımız bu isimlerden sizlerin önünde bir açıklama bekliyoruz. Belge numaraları kendilerinde var. Hâlâ o kabinede oturmaya devam etmek istiyorlarsa kamuoyunu bu konuda mutlaka aydınlatmaları gerekiyor.



Önümüzdeki haftadan eğer Sayın Erdoğan bize tam sıralı listeyi vermezse, burada AK Parti'nin çok önde gelen ve şu ana kadarki konuştuğumuz meblağların çok üstünde, yüzlerce kat üstünde işlem yapan kişilerin de dahil olduğu bir listeyi biz sizlerle açıklayacağız.

Çok kişilik liste. Bizler kendi elimizdeki belgeleri sizlerle açıkla-, sizlere açıklamadan önce Sayın Erdoğan'dan mutlaka gereğini yapmasını talep ediyoruz. Kendisi eğer—bizde olan liste kendisinde de var—bu listedeki isimlerle ilgili gereğini yapmazsa biz de YENİ Parti olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz"