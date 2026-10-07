Sahipleri tutuklu fonları tasfiyede ama hisseler tavan yapıyor! Bu nasıl iş?

Fon piyasasında yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen kriz sürerken, Hedef Holding hisselerinde yaşanan hareketlilik tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 portföy şirketine ait 131 fon için tasfiye kararı aldığı süreçte, adı soruşturmalarda geçen Hedef Holding’in hisselerinin tavan yaptı.

PATRONLARI TUTUKLU, BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR AMA HİSSELER YÜKSELİYOR...

Hedef Holding örneğinde tablo daha da çarpıcı hâle geldi. Patronları tutuklanan, fonları tasfiye edilen, bankacılık paylarında TMSF’nin devreye girdiği ve 1,1 milyar TL’lik borcunu ödeyemeyen bir şirketin hisselerindeki yükseliş, piyasanın yalnızca yatırımcılar açısından değil, denetim kurumları açısından da nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Hedef Holding hisselerinin yükselişi, fon krizindeki temel soruyu yeniden gündeme taşıdı:

"Fon geçişleri, hisse rallileri ve küçük yatırımcıyı etkileyen hareketler yaşanırken denetim mekanizması ne yaptı?"

Sabah yazarı Dilek Güngör de Hedef Holding hisselerindeki bu yükselişi gündeme getirdi.

Güngör şunları yazdı:

"Hadi foncular piyasada at oynatırken, iş buraya gelene kadar saçınızı taradınız, bu kadar skandaldan hiç mi ders almadınız! SPK piyasayı çekirdek çitleyerek izleme yeri mi, denetim yeri mi? “Hedef Holding’in sahibi, karısı, kardeşi içeride günlerdir hisseleri kim tavan yaptırıyor” diye sorguluyor musunuz?"

NELER OLDU NELER YAŞANDI?

Fon krizinde adı geçen şirketlerden biri de Hedef Holding oldu. SPK, krizin bankacılık sistemine yayılmasını önlemek amacıyla 7 portföy şirketinin 131 fonunda tasfiye süreci başlattı. Hedef Portföy de bu süreçte tasfiye kapsamına alınan şirketler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında Hedef Holding ve İnfo Yatırım’ın patronu Namık Kemal Gökalp tutuklandı. Gökalp’in, Eylül 2025’te Hedef Holding’in yüzde 60,71’ine karşılık gelen hisseleri 1 milyar 893 milyon TL karşılığında eşi Sibel Gökalp’ten satın aldığı daha önce kamuoyuna yansımıştı.

Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp’in de soruşturma kapsamında tutuklandığı haberleri kamuoyuna yansıdı.

1,1 MİLYAR LİRA ÖDENEMEDİ

Hedef Holding, 29 Eylül’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 TL tutarındaki Borsa İstanbul Para Piyasası borcunu vadesinde ödeyemediğini duyurdu.

Şirket açıklamasında, hâkim ortak hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle bazı malvarlığı tedbirleri uygulandığı, şirket ve iştiraklerdeki paylar için el koyma kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, el koyma kararının mülkiyet değişikliği anlamına gelmediği, adli tedbir niteliğinde olduğu ifade edildi.

Hedef Holding, borcun ödenememesine gerekçe olarak daralan finansman koşullarını, ortaklardan mali destek alınamamasını ve ortakların yatırım yaptığı bazı fonların tasfiye sürecine girmesini gösterdi.

BANKACILIK TARAFINDA TMSF DEVREYE GİRDİ

BDDK, fon soruşturması kapsamında Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası’nın nitelikli paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdi.

Karara göre Hedef Yatırım Bankası’nda Sibel Gökalp’e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’e ait yüzde 10, Hedef Holding’e ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na ait yüzde 30 oranındaki payların temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF’ye geçti.

Bu karar, fon krizinin yalnızca portföy şirketleriyle sınırlı kalmadığını, yatırım bankacılığı tarafına da uzandığını gösterdi.

BAHADIR ÖZGÜR'DEN 'VURGUN ORTAKLIĞI' YAZISI

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür de Hedef Holding ve Tera hattındaki para trafiğine dikkat çekti. Özgür, 30 Eylül’deki yazısında Tera’nın patronu Emre Tezmen ile Hedef Holding’in patronu Namık Kemal Gökalp arasında “vurgun ortaklığı” kurulduğunu yazdı.

Özgür’e göre Tera’nın tartışmalı TLY fonundan, sistem çökmeden önce Gökalp’in kapalı fonu HMV’ye Temmuz başında 12,5 milyar TL aktarıldı. Özgür, bunun yalnızca fonlar arası nakit trafiğiyle sınırlı olmadığını, bazı hisseler üzerinden de karşılıklı kazanç sağlandığını yazdı.

Yazıda Beşiktaş hisseleri örnek gösterildi. Özgür, Tera’nın Beşiktaş’a sponsor olmasının ardından hissede yaşanan yükselişe ve İnfo Yatırım’ın bu süreçteki pozisyonuna dikkat çekti.

'TAHTAYI KALDIRMA' DÜZENİ

Bahadır Özgür, 6 Ekim’deki yazısında ise fon vurgununun zemininde denetlenmeyen halka arzlar ve manipülatif hisse hareketleri olduğunu savundu. Özgür, borsada “tahtayı kaldırma” olarak bilinen yöntemin sosyal medya, Telegram grupları ve borsa forumları üzerinden örgütlü biçimde işletildiğini yazdı.

Özgür yazısında çifte kazanç mekanizması kurulduğunu anlattı:

Önce hisse fiyatı şişirildi, ardından o hisseyi taşıyan fonların değeri yükseltilerek yatırımcı sisteme çekildi.

HDFGS hissesiyle ilgili ifşa olan WhatsApp mesajlarına da dikkat çeken Özgür, bazı hisselerde yatırımcıların organize biçimde yönlendirildiğini yazdı.