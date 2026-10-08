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Halk TV Türkiye Şamil Tayyar'dan AKP'ye "arınma" çağrısı: Olağanüstü kongreye gidilsin

Şamil Tayyar'dan AKP'ye "arınma" çağrısı: Olağanüstü kongreye gidilsin

AKP'li Şamil Tayyar, fon skandalının iktidar açısından bir yenilenme fırsatına çevrilebileceğini söyledi. "Arınma" çağrısı yapan Tayyar, AKP'nin olağanüstü kongre yapmasını, yönetim ve kabinede değişikliğe gidilmesini önerdi.

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Şamil Tayyar'dan AKP'ye "arınma" çağrısı: Olağanüstü kongreye gidilsin
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Fon skandalına tepkiler sürerken AKP cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. AKP'li Şamil Tayyar, yaşanan sürecin parti ve kamu yönetiminde kapsamlı bir değişim için fırsata dönüştürülebileceğini öne sürdü.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı "arınma" çağrısında AKP'nin olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğini belirterek, parti yönetiminden kabineye ve bürokrasiye kadar uzanan bir dizi değişiklik önerdi.

Şamil Tayyar'dan AKP'ye "arınma" çağrısı: Olağanüstü kongreye gidilsin - Resim : 1

OLAĞANÜSTÜ KONGRE ÖNERİSİ

Tayyar, fon skandalının ardından ortaya çıkan tablonun AKP açısından bir "yenilenme" sürecine dönüştürülebileceğini ifade etti.

Paylaşımında daha önce iktidar içerisinde "tuhaf bir dağınıklık" bulunduğunu söylediğini hatırlatan Tayyar, mevcut şartlarda daha kapsamlı bir değişime ihtiyaç olduğunu savundu.

Tayyar'ın önerilerinin başında AKP'nin olağanüstü büyük kongreye gitmesi geldi. Tayyar, bu kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) yeniden oluşturulabileceğini belirtti.

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KABİNE VE BÜROKRASİDE DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Tayyar yalnızca parti yönetiminde değil, hükümet ve bürokraside de değişiklik yapılmasını istedi.

Bakanlar Kurulu'nun yeni dönemin şartları ve yaklaşan seçim süreci dikkate alınarak yeniden düzenlenebileceğini belirten Tayyar, bürokrasi için de kapsamlı bir değişim çağrısı yaptı.

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Tayyar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Daha önce yazdım, tekrar edeyim. Fon krizi, yeni sistem ve güven inşası için fırsata dönüştürülebilir. Bu bağlamda;

-AK Parti olağanüstü kongreye giderek yeni MKYK ve MYK oluşturabilir.

-Bakanlar Kurulunu yeni şartlara ve seçime göre yeniden planlayabilir.

-Bürokrasiyi yeni düzenleme ve kadrolarla arındırabilir.

Son cümle: Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şamil Tayyar AKP Fon Skandalı
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