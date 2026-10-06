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Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade etmesi Şamil Tayyar'ı bile kesmedi!

Fon skandalında 2.2 milyar TL vurgun yapan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin ana para dışındaki tutarı iade etmesi tartışma yarattı. AKP'li Şamil Tayyar, "İade edilen para suç geliriyse, bu iade kararı sizi kurtarır mı?" diye sordu.

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Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade etmesi Şamil Tayyar'ı bile kesmedi!

Fon soruşturmasında eşi İlyas Kaya ile birlikte adları anılan ve 2.2 milyar TL'lik vurgun yaptığı ortaya çıkan AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tepkiler dinmiyor. Tutuklu şüpheliler arasında yer almayan Kaya çifti, kamuoyunda "skandaldan sıyrılma hamlesi" olarak değerlendirilen bir kararla yatırımlarına ilişkin ana para dışındaki tutarı gönüllülük esasıyla TMSF'nin iade hesabına aktardı. Ancak atılan bu adım, iktidar kanadından bile tatmin edici bulunmayarak eleştirilerin hedefi oldu.

Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'nın parayı iade etmesi Şamil Tayyar'ı bile kesmedi! - Resim : 1

Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre, Kaya çiftinin TMSF’nin "isteğe bağlı" iade hesabına gönderdiği tutar tam 1 milyar 860 milyon lirayı buluyor. Yapılan hesaplamalarda ana paranın 163 milyon lira olduğu, eklenen mevduat faizinin ise 147 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada durumun çelişkilerine dikkat çekti.

"Faiz haram değil mi?" diyerek tepkisini dile getiren Tayyar, asıl kritik sorunun "İade edilen para suç geliriyse, bu iade kararı sizi kurtarır mı?" olduğunu vurguladı.

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AKP'li Tayyar'ın açıklaması şöyle:

"Dün gece.

Eş zamanlı olarak şu paylaşım yapıldı sosyal medya hesaplarında:

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon kazancını gönüllülük esasına göre TMSF’ye iade ediyor.

Hiçbirinde yatırılan miktara dair bilgi yoktu.

İlginçtir, kimse de sormamış.

Bugün Hürriyet’te Musa Kesler imzalı haberde gördük o detayı.

Kaya çiftinin iade tutarı, 1 milyar 860 milyon liraymış.

Bu rakam ana para ve mevduat faizi düşürülerek hesaplanmış.

Ana paranın 163 milyon lira olduğu dikkate alınırsa eklenen mevduat faizi 147 milyon lira.

Faiz haram değil mi?

Bu bir inanç meselesi, inanmıyorsanız hadi bunu geçtik.

Asıl soru şu:

İade edilen para suç geliriyse iade kararı sizi kurtarır mı?"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalı Şamil Tayyar
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