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Halk TV Türkiye Son Dakika | Gözaltına alınan Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı: Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yok

Son Dakika | Gözaltına alınan Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı: Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yok

Son dakika haberi... "İzmir" paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin'in ifadesine Halk TV ulaştı. Berna Laçin, "Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" diyerek suçlamaları reddetti.

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Buket Topaktaş
Buket Topaktaş Editör
Son Dakika | Gözaltına alınan Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı: Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yok
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Oyuncu Berna Laçin'in ifadesine Halk TV ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berna Laçin ifadesinde, amacının "insanları sakinleştirmek" olduğunu söyledi.

Laçin, ifadesinde söz konusu X hesabının kendisine ait olduğunu doğrularken İzmir Karşıyakalı olduğunu ve İzmir'le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Son Dakika | Gözaltına alınan Berna Laçin'in ifadesi ortaya çıktı: Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yok - Resim : 1

Paylaşımının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın parti değiştirmesinin ardından kamuoyunda yapılan tartışmalar üzerine geldiğini anlatan Laçin, Akit TV'de Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun İzmir'in "yeniden fethedilmesi" gerektiğine yönelik sözlerini hatırlattı.

Laçin, bu açıklamaların ardından kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirterek, paylaşımının amacının insanları sakinleştirmek olduğunu savundu.

"AMACIM İNSANLARI SAKİNLEŞTİRMEKTİ"

Laçin ifadesinde, "İzmir'in başına daha önce neler geldi, İzmir'in başına tarih boyunca neler neler gelmiş, bir belediye başkanı olayı bu kadar büyütülecek bir durum değildir şeklinde açıklamaktı" dedi.

Paylaşımındaki "Korkma!" ifadesinin İstiklal Marşı'na gönderme olduğunu belirten Laçin, bu sözü daha önce de kullandığını söyledi.

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Laçin, ifadesinde şöyle dedi:

"Tweetimde yer alan 'Korkma!' şeklindeki söylemimde İstiklal Marşı'nda yer alan 'Korkma!' ibaresine atıf şeklindedir. Ben İstiklal Marşı'nın bu kısmını birçok yerde kullanırım."

Paylaşımının farklı biçimde yorumlandığını savunan Laçin, "İzmir'in daha önce de birçok şeyi atlattığını, büyütülmemesi gerektiğini anlatmak için böyle bir paylaşım yaptım" ifadelerini kullandı.

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"KİMSEYİ KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK ETMEK AMACIM OLMADI"

Hakkındaki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasını kabul etmediğini belirten Laçin, paylaşımının amacının tam tersine kamuoyunu sakinleştirmek olduğunu söyledi.

Laçin, "Benim amacım asla hiç kimseyi kin ve düşmanlığa sevk etmek değil aksine bu tip durumların geçici olduğu, yaşanabileceği, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti" dedi.

Paylaşımındaki ifadelerin "troller tarafından başka yerlere çekildiğini" belirten Laçin, "Yaptığım paylaşımda hiçbir suç unsuru bulamadım" ifadelerini kullandı.

Laçin ayrıca gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum. Benim trafik cezam bile olmadığı halde ülkemin tüm yasalarına uymama rağmen sırf bu paylaşımımdan dolayı içeri alınmam benim için çok alçaltıcı bir durum" dedi.

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"ASKER KIZIYIM"

Laçin, ifadesinde ailesine de değinerek babasının ülkeye hizmet ettiğini belirtti. "Ben zaten asker kızıyım" diyen Laçin, ülkenin zararına olacak herhangi bir kışkırtmada bulunmasının söz konusu olmadığını savundu.

Evinde yapılan aramada iki telefonun alındığını belirten Laçin, telefonlarından birinin babasına ait olabileceğini söyledi. Kendi telefonunda ise kendisini tehdit eden sosyal medya mesajlarının bulunduğunu ifade etti.

Laçin, bu mesajlara ilişkin olarak, "Düzenli olarak troller tarafından 'biz seni aldıracağız, göreceksin, tutuklanacaksın...' şeklinde tehdit içeren paylaşımlar bulunmaktadır" dedi.

İfadesinin sonunda suçlamayı açıkça reddeden Laçin, "Üzerime atılı bulunan halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu kabul etmiyorum. Paylaşımımda hiçbir suç unsuru yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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