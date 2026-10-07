Cemil Tugay, AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu hakkında bunları söylemişti!

AKP'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kendisinden daha önce AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik "CHP’ye gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan parti değiştirmemesi lazım" sözleri yeniden gündem oldu.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AKP saflarına katıldı. Cemil Tugay'a rozetini AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay'ın AKP kararının ardından Özlem Çerçioğlu için söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Tugay, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için "Etik bulmuyorum. Doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz" demişti.

Çerçioğlu'na tepki gösteren Tugay, "CHP’ye gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan, kafasına göre parti değiştirmemesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'ye katılan Tugay, daha önce AKP'ye katılan Çerçioğlu'na şöyle tepki göstermişti:

"Etik bulmuyorum. Doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. CHP adına aday olmuş, seçilmiş, CHP’ye gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim, hiçbir anlamda etik olamaz."