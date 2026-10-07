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AKP'nin "İzmir" videosuna en güzel cevabı Saadet Partisi verdi: Sürpriz fonlu

AKP'nin tepki çeken "İzmir" videosuna Saadet Partisi'nden cevap geldi. Saadet Partisi'nin "Sürpriz fonlu" notuyla paylaştığı videonun sonunda, fon skandalıyla anılan AKP'lilerin para saydığı görüldü.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağının kesinleşmesinin ardından dün partinin sosyal medya hesabından paylaşılan "İzmir" videosu Saadet Partisi'nin dikkat çeken bir gönderisiyle karşılık buldu.

AKP'nin dün sosyal medya hesabından yayımladığı 30 saniyelik videoda, çöp yığınlarının arasından açan çiçekler görüntülendi. Videonun arka planında ise "İzmir Marşı" kullanıldı.

Saadet Partisi ise AKP'nin videosunu kendi hazırladığı bir videoyla yeniden kurgulayarak dikkat çekici bir göndermede bulundu.

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Partinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, AKP'nin görüntülerindeki çöp yığınlarının ardından, kamuoyunda daha önce fon skandalıyla gündeme gelen AKP'li isimlerin görüntülerine yer verildi.

Videonun devamında söz konusu kişilerin önlerindeki paraları saydığı görüntüler kullanıldı.

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Saadet Partisi, AKP'nin İzmir videosuna yaptığı bu göndermeyi "Sürpriz fonlu" notuyla paylaştı. Saadet Partisi'nin videosu sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı videoyu yeniden paylaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP İzmir Cemil Tugay Saadet Partisi
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