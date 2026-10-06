Son Dakika | Özgür Özel'den AKP'ye İzmir tepkisi: Erdoğan o namert ile kamera karşısına geçmeni bekliyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündemdeki yerini korurken AKP'den İzmir Marşı ve çöp dağlarının yer aldığı bir paylaşım geldi.

AKP'nin sosyal medya hesabından Tugay'ın AKP rozeti takacağı tarih olan 7 Ekim işaret edilirken paylaşıma YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi.

"İZMİR'İ SANDIKTA KAZANAMADIN, HİÇ KAZANAMAYACAKSIN"

İzmir Marşı'nın kullanılmasını manidar bulduğunu belirten Özel, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın." dedi.

"Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz." diyen Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandık çağrısı yaptı:

"Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler."

"O NAMERT İLE POZ VERMENİ BEKLİYORUM..."

Özel ayrıca Tugay'a AKP rozeti takması beklenen Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor."