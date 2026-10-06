AKP'den İzmir Marşlı paylaşım: Tarih verdiler
AKP sosyal medya hesabından İzmir Marşı'nın yer aldığı bir video paylaşıldı. Videoda 7 Ekim Çarşamba günü işaret edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddiaları gündemdeyken AKP'nin resmî sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
İZMİR ÇÖPLÜĞE BENZETİLDİ
Paylaşılan videoda çöp dağlarının üzerinde çiçekler açtığı görülürken fon müziği olarak da İzmir Marşı kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca 7 Ekim Çarşamba gününe işaret edildi.
CEMİL TUGAY AKP'YE GEÇECEK İDDİASI
Haziran ayında CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, 7 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek AKP Grup Toplantısı'nda partiye katılması bekleniyor.
ERDOĞAN'I SARAY'DA ZİYARET ETMİŞTİ
İddialar karşısında sessizliğini koruyan Tugay 30 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etmişti.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "HAİN OĞLU HAİNDİR" TEPKİSİ
Öte yandan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında AKP'ye transfer olanlara "Arkadaşlarını satan hain oğlu haindir" şeklinde tepki gösterdi.