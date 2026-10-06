AKP iddialarına sessiz kalan Cemil Tugay'a İzmir'de protesto: Halk açıklama bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'de AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar karşısında sessiz kalması İzmirlilerin tepkisine yol açtı.

Dün olduğu gibi bugün de İzmir halkı, Tugay'ı protesto etmek için bir araya geldi. Alsancak'ta gerçekleştirilen eyleme YENİ Parti İzmir İl Başkanlığının yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu ve yurttaş katıldı.

İZMİR'DE CEMİL TUGAY PROTESTOSU

Kültür merkezi önünde ortak basın açıklamasını okuyan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, seçmen iradesine dikkat çekerek "Belediye başkanlığı makamları kişilerin siyasi kariyerlerinin mülkü değildir. O makamların tapusu seçilmişlere değil, halka aittir." dedi.

Sık sık "İzmir'e ihanet, vatana ihanet", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla kesilen konuşmasında Düdü, İzmir seçmeninin 31 Mart 2024'te yalnızca bir belediye başkanı seçmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Demokrasi yalnızca sandığın kurulması değildir. Demokrasi aynı zamanda sandıkta ortaya çıkan iradeye seçimden sonra da saygı göstermektir"

İZMİR HALKI TUGAY'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

İzmirlilerin Tugay'dan iddialar karşısında net bir açıklama yapmasını beklediğinin altını çizen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, son olarak şunları söyledi:

"AKP’ye katılacağınız yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyorsa, bunu İzmir halkına açıkça söyleyin. Eğer doğruysa kararınızı ve gerekçelerinizi yine İzmir halkının karşısına çıkarak açıklayın. Çünkü bu kent kimsenin siyasi mülkü değildir."