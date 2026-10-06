AKP'nin İzmir paylaşımına muhalefet ateş püskürdü! 'Utanmazlığın videosunu yapabilir misin abidin'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceği iddialarını alevlendiren paylaşım geldi. AKP resmi X hesabından paylaşılan videoda çöp dağlarının üzerinde çiçekler açtığı görülürken fon müziği olarak da İzmir Marşı kullanıldı. Paylaşımda ayrıca 7 Ekim Çarşamba gününe işaret edildi. Bu paylaşım sonrası ise DEVA Partili İdris Şahin ve YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın sosyal medyadan tepki gösterdi.

DEVA'DAN TEPKİ: YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA

"İzmir’in asırlık hafızasını bir transfer operasyonuna meze yapıp üstüne marş çalmak, siyasi hırsınızın ne kadar gözü dönmüş bir noktaya geldiğinin tescilidir" diyen İdris Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandıkta kazanamadığınız şehri masa başında kapatıp milli iradeden bahsetmek en hafif tabirle akıl tutulmasıdır. O marşı kullanıyorsanız, korkmadan 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' deyin ki o dağlardaki çiçeklerin kime ait olduğunu tarih size yeniden hatırlatsın"

Şahin ayrıca paylaşımına İzmir Marşı'nın çaldığı ve Kurtuluş Saavaşı'ndan görüntülerin yer aldığı bir video ekledi.

YENİ PARTİ'DEN 'ABİDİN'Lİ TEPKİ

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise AKP'nin paylaşımını alıntılayarak, "Utanmazlığın videosunu yapabilir misin Abidin!" dedi.

"SAHİBİNİN GERİ ALMASI UZUN SÜRMEYECEK"

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise, "Anlaşılan çöplükte altın bulmuşlar. Az da olsa sevinin. Sahibinin geri alması uzun sürmeyecek" dedi.

"İZMİR'E ÇÖKMEYİ KURTULUŞ SAVAŞIMIZLA DENKLEŞTİRME HADSİZLİĞİ"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise X üzerinden söz konusu paylaşıma, "Kirli pazarlıklarla İzmir Büyükşehir Belediyesine çökmeyi ulusal kurtuluş savaşımızla denkleştirme hadsizliğini ancak AKP yapabilirdi. Milli mücadele kahramanlarımız İzmir’e şanlı al bayrağımızı çekti, siz olsa olsa arsızlığın bayrağını çekersiniz" tepkisini gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN CEMİL TUGAY"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, söz konusu paylaşıma gösterdiği tepkiye"AKP yarın gerçekleşecek Cemil Tugay’ın utanç transferi nedeniyle bir “zafer” filmi yayınladı" ifadeleriyle başladı.

Tuncay şu ifadeleri kullanarak hem AKP'ye hem de AKP'ye geçeceği ifade edilen Cemil Tugay'a tepki gösterdi:

"Film İzmir’e hakaretlerle dolu. Filmde İzmir bir çöp dağı olarak gösteriliyor. İzmir’in dağlarında çiçekler açar, marşı da korkak bir tutumla alt müzik olarak kullanılmış. İzmir ile akılları sıra dalga geçiyorlar. Dağlarımızdaki çiçekleri sulayan şehit kanlarını unutmuşlar. Bu kentin büyüklüğünü çöpe indirgemişler. Akıllarında olan bu çünkü. O çöp dağını yaratmakla suçladıkları Cemil Tugay’ı AKP’ ne alınca sorun bitti öyle mi? Suçlu halk mı oldu? İzmir halkının iradesini transferle yendiniz öyle mi? 25 yıldır kazanamadığınız İzmir seçimini, Cemil Tugay’ı alınca kazanmış mı oluyorsunuz? İzmir demokrat ama siz demokrasiye inanmıyorsunuz. Kazanamadığınız seçimin zaferi ve İzmir’in çalınan iradesi. Bu film sizin hüsranınızın filmi. Bu sevinç naraları neden? Bu kibir, İzmir’e üstten bakış, Cemil Tugay’ın milli iradeyi size sata bileceğini düşünmek neden? Kaybettiniz gene kaybedeceksiniz. İzmir halkı bu dayatmanızı da, iradesini kirleten bütün çöpleri de süpürüp atacak. İlk seçimde bu zafer sarhoşluğundan ve kibrinizden geriye ne kalacağını göreceksiniz. Cemil Tugay:Yazıklar olsun sana. İstifa et kurtul bu utançtan"

"BU VİDEO HEM İZMİR'E HEM CEMİL TUGAY'A HAKARETTİR"

Bir başka YENİ Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ise, "1- BU VİDEO İZMİR’E HAKARETTİR. Demek ki şimdiye kadar çöp dönüşüm tesis yatırımlarını bile isteye engellediniz. İzmir bu hakareti sindirmez. 2- BU VİDEO CEMİL TUGAY’A DOĞRUDAN VE ŞAHSEN DE HAKARETTİR. Bu kısmını sindirmek onun şahsi sorunudur" dedi.